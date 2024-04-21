Ворог атакував Нікопольщину ударними дронами та артилерією. ФОТОрепортаж

20 квітня окупанти вдарили дронами-камікадзе та здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь, Мирівської та Червоногригорівської територіальної громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Пізно ввечері та вночі Нікопольщина пережила нові атаки. Ворог три рази відкривав вогонь з важкої артилерії. А ще - застосував два ударних дрони різних модифікацій. Під ударом опинилися районний центр, Мирівська і Червоногригорівська громади", - йдеться в повідомленні.

Снаряди влучили у житловий сектор, у зупинку громадського транспорту та по комунальному підприємству. Пошкоджено приватні будинки - в оселях вибило вікно, побило фасади, пробило дахи, також руйнувань зазнали господарські споруди та багатоповерхівка.

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