Наслідки удару дронами-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині. ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожого удару дронами-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині є серйозні руйнування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Сили оборони Півдня також публікують фото, на яких зафіксовано наслідки влучання ворожих дронів-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині.
Як повідомлялося, ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства на Одещині.
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