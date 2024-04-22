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Наслідки удару дронами-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого удару дронами-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині є серйозні руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Сили оборони Півдня також публікують фото, на яких зафіксовано наслідки влучання ворожих дронів-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині.

Також читайте: До ліквідації наслідків ударів РФ на Одещині залучається тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1, - ДСНС. ФОТОрепортаж

наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині
наслідки удару по одещині

Як повідомлялося, ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства на Одещині.

Автор: 

обстріл (28435) Одеська область (3208) дрони (4690) Сили оборони півдня (329)


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22.04.2024 09:41 Відповісти
 
 