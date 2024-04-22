Наслідки удару дронами-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого удару дронами-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині є серйозні руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Сили оборони Півдня також публікують фото, на яких зафіксовано наслідки влучання ворожих дронів-камікадзе по території фермерського господарства на Одещині.

Також читайте: До ліквідації наслідків ударів РФ на Одещині залучається тактичний пожежний робот Magirus Wolf R1, - ДСНС. ФОТОрепортаж





















Як повідомлялося, ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства на Одещині.