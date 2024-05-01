Окупанти ввечері тричі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. У Запорізькій області під ворожим вогнем опинилися 6 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Вечері 30 квітня росіяни вдарили з важкої артилерії та РСЗВ "Град" по Нікополю. Протягом минулої доби загарбники 383 рази вдарили по населених пунктах Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог не припиняє атакувати Нікополь. Вчора ввечері місто тричі обстріляли, два рази з артилерії та ще раз з "Граду".

"Постраждала 82-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка. Понівечені 7 багатоповерхівок. А ще – двоповерховий будинок. Зачепило лінію електропередач", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

















У Запорізькій області ворог завдав 383 удари по 6 населених пунктах, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці. 13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине", - йдеться в повідомленні.

Крім того:

136 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

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