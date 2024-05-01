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Заступниця адміністратора USAID Коулман прибула з візитом до Києва. ФОТО

До Києва з візитом приїхала заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"З поверненням до Києва, Ізобеле Коулман! Я з нетерпінням чекаю на можливість разом з вами на власні очі побачити, як підтримка України з боку USAID ще більше зміцнила її стійкість до жорстоких російських обстрілів та сприяє її економічному відновленню", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних установок потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.

До Києва 1 травня 2024 року прибула заступниця адміністратора USAID ІІзобель Коулман

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Автор: 

візит (1584) США (22799) USAID (211)


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Тепер зрозуміло чого такий активний напряг у центрі Києва та активний пошук ДРГ - ревізор приїхав!
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01.05.2024 17:15 Відповісти
та захоплених чорних зброярів з картинкою зброї ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ
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01.05.2024 17:21 Відповісти
у формі літери Z(Е)т
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01.05.2024 17:31 Відповісти
креативно
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01.05.2024 17:47 Відповісти
Колись за поїздку в цьому вагоні туристи будуть платить грубі гроші...
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01.05.2024 17:25 Відповісти
 
 