Заступниця адміністратора USAID Коулман прибула з візитом до Києва. ФОТО
До Києва з візитом приїхала заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулман
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"З поверненням до Києва, Ізобеле Коулман! Я з нетерпінням чекаю на можливість разом з вами на власні очі побачити, як підтримка України з боку USAID ще більше зміцнила її стійкість до жорстоких російських обстрілів та сприяє її економічному відновленню", - зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних установок потужністю від 50 кВ до 1500 кВ.
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Wild MadDog
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Наталия Гончар
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