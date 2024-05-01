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Заместитель администратора USAID Коулман прибыла с визитом в Киев. ФОТО

В Киев с визитом приехала заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"С возвращением в Киев, Изобел Коулман! Я с нетерпением жду возможности вместе с вами воочию увидеть, как поддержка Украины со стороны USAID еще больше укрепила ее стойкость к жестоким российским обстрелам и способствует ее экономическому восстановлению", - отметила она.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 57 когенерационных установок мощностью от 50 кВ до 1500 кВ.

До Києва 1 травня 2024 року прибула заступниця адміністратора USAID ІІзобель Коулман

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Автор: 

визит (3081) США (26637) USAID (90)


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Тепер зрозуміло чого такий активний напряг у центрі Києва та активний пошук ДРГ - ревізор приїхав!
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01.05.2024 17:15 Ответить
та захоплених чорних зброярів з картинкою зброї ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ
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01.05.2024 17:21 Ответить
у формі літери Z(Е)т
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01.05.2024 17:31 Ответить
креативно
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01.05.2024 17:47 Ответить
Колись за поїздку в цьому вагоні туристи будуть платить грубі гроші...
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01.05.2024 17:25 Ответить
 
 