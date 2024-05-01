Заместитель администратора USAID Коулман прибыла с визитом в Киев. ФОТО
В Киев с визитом приехала заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Изобель Коулман
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"С возвращением в Киев, Изобел Коулман! Я с нетерпением жду возможности вместе с вами воочию увидеть, как поддержка Украины со стороны USAID еще больше укрепила ее стойкость к жестоким российским обстрелам и способствует ее экономическому восстановлению", - отметила она.
Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 57 когенерационных установок мощностью от 50 кВ до 1500 кВ.
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