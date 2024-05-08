В Україну хотіли завезти контрабандне взуття на понад 1 млн гривень. Митники не пустили. ФОТО
З Румунії до України намагалися провезти контрабандне взуття. Інцидент трапився на КПП пункті "Порубне-Сірет" в Чернівецькій області.
Про це повідомляє у соцмережі Facebook Чернівецька митниця, передає Цензор.НЕТ.
Вантажівкою зі взуттям кермував громадянин України. Він мав при собі документи на ввезення понад 20 тис. пар взуття. Та коли митники порахували кросівки й черевики, то виявили, що насправді у вантажівці на 3,5 тис. пар більше, ніж мало би бути за документами.
Загальна вартість взуття перевищує 1 млн грн.
Товар вилучили. До рішення суду він зберігатиметься на складі митниці.
Оскільки водій порушив митні правила, то щодо нього відкрили справу про порушення митних правил (ч. 1 ст. 483 МКУ).
Раніше під час позапланової перевірки за ініціативи Держмитслужби були встановлені факти які свідчать про сприяння посадовцями митниці переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на загальну суму понад 40 млн грн.
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щоб сморід від їхньої пластмаси було чутно аж у бєлграді !
Ви із садо-мазо ?
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натерла гулю красовкою
а який держави прибуток, так то вообщє.
от цигарки ніхто не може побачити, навіть знайти не можуть. шукають шукають, ніфіга не можуть.
хто робив ті пластикові мешти ?
Тому висловлюю щиру вдячність митникам, які не пропустили в Україну цей хлам