В Україну хотіли завезти контрабандне взуття на понад 1 млн гривень. Митники не пустили. ФОТО

З Румунії до України намагалися провезти контрабандне взуття. Інцидент трапився на КПП пункті "Порубне-Сірет" в Чернівецькій області.

Про це повідомляє у соцмережі Facebook Чернівецька митниця, передає Цензор.НЕТ.

Вантажівкою зі взуттям кермував громадянин України. Він мав при собі документи на ввезення понад 20 тис. пар взуття. Та коли митники порахували кросівки й черевики, то виявили, що насправді у вантажівці на 3,5 тис. пар більше, ніж мало би бути за документами.

Загальна вартість взуття перевищує 1 млн грн.

Товар вилучили. До рішення суду він зберігатиметься на складі митниці.

Оскільки водій порушив митні правила, то щодо нього відкрили справу про порушення митних правил (ч. 1 ст. 483 МКУ).

Раніше під час позапланової перевірки за ініціативи Держмитслужби були встановлені факти які свідчать про сприяння посадовцями митниці переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на загальну суму понад 40 млн грн.

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