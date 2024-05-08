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В Україну хотіли завезти контрабандне взуття на понад 1 млн гривень. Митники не пустили. ФОТО

З Румунії до України намагалися провезти контрабандне взуття. Інцидент трапився на КПП пункті "Порубне-Сірет" в Чернівецькій області.

Про це повідомляє у соцмережі Facebook Чернівецька митниця, передає Цензор.НЕТ.

Вантажівкою зі взуттям кермував громадянин України. Він мав при собі документи на ввезення понад 20 тис. пар взуття. Та коли митники порахували кросівки й черевики, то виявили, що насправді у вантажівці на 3,5 тис. пар більше, ніж мало би бути за документами.

На Буковині чоловік намагався ввезти контрабандне взуття

Загальна вартість взуття перевищує 1 млн грн.

Товар вилучили. До рішення суду він зберігатиметься на складі митниці.

На Буковині чоловік намагався ввезти контрабандне взуття

Оскільки водій порушив митні правила, то щодо нього відкрили справу про порушення митних правил (ч. 1 ст. 483 МКУ).

На Буковині чоловік намагався ввезти контрабандне взуття

Раніше під час позапланової перевірки за ініціативи Держмитслужби були встановлені факти які свідчать про сприяння посадовцями митниці переміщенню електронних сигарет поза митним контролем на загальну суму понад 40 млн грн.

Читайте також: Чоловік намагався ввезти в Україну 8 млн грн готівкою, - Держмитслужба. ФОТО

Автор: 

Буковина (847) контрабанда (1823) митниця (1873) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+9
китайський кожзам, смердить за кілометр !
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08.05.2024 15:38
+2
А це точно має водій нести відповідальність, чи може все таки отой власник який найняв водія і надав йому документи на товар? Чи водій мав оті тисячі взуття перераховувати?
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08.05.2024 15:32
+2
А*мо, літрами?)
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08.05.2024 16:02
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Фабрика "Скороход" - ну і як нам тепер - невзутими?
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08.05.2024 15:24 Відповісти
китайський кожзам, смердить за кілометр !
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08.05.2024 15:38 Відповісти
І куди воно подінеться ?
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08.05.2024 15:24 Відповісти
китайщину спалити на очах предсєдателя сі!
щоб сморід від їхньої пластмаси було чутно аж у бєлграді !
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08.05.2024 15:40 Відповісти
Продадуть, як конфіскат.
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08.05.2024 15:42 Відповісти
На "Шафі " будуть продавати )))
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08.05.2024 15:43 Відповісти
Мені дещо сподобалось. Я би придбала за контрабандною ціною..
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08.05.2024 15:45 Відповісти
ножки помучити ?

Ви із садо-мазо ?

.
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08.05.2024 15:49 Відповісти
намучила вже в українському взутті.
натерла гулю красовкою
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08.05.2024 15:50 Відповісти
крАсовкою гулю натерти легко! рекомендую українські крОсівки !
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08.05.2024 16:34 Відповісти
Щось не вірю їм. Пишуть різне, а робить китай.
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08.05.2024 17:36 Відповісти
Тільки не це , послухайте пана він має рацію .
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08.05.2024 15:51 Відповісти
Таке взуття треба безкоштовно роздавати під Радою, щоб бачили в чому нарід парить ноги, а не мито нараховувати.
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08.05.2024 15:25 Відповісти
А вилучили всі 23,5 тис. пар чи все-таки 3,5 тис. незадекларованих?
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08.05.2024 15:27 Відповісти
ну, погодьтеся. оце справжня робота. виявили цілих 7 тис черевиків.
а який держави прибуток, так то вообщє.

от цигарки ніхто не може побачити, навіть знайти не можуть. шукають шукають, ніфіга не можуть.
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08.05.2024 15:28 Відповісти
А це точно має водій нести відповідальність, чи може все таки отой власник який найняв водія і надав йому документи на товар? Чи водій мав оті тисячі взуття перераховувати?
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08.05.2024 15:32 Відповісти
Водія ж не насильно заставили везти китайське лайно. Якщо водій зголосився бути ще й експедитором то йому й відповідати.
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08.05.2024 16:22 Відповісти
Це до купи до захисту від ухилянтів західного кордону
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08.05.2024 15:36 Відповісти
Для чого тоді "вільна торговля з ЄС"?
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08.05.2024 15:37 Відповісти
Потрібно ж щось у папірець написати...
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08.05.2024 15:45 Відповісти
з ЄС чи з чайною ?

хто робив ті пластикові мешти ?
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08.05.2024 15:48 Відповісти
Треба було занести налік(зе-мафія повернулась до старих схем,бо крипту відстежують) в ОПешечку,тоді б хтось з 5-ти "найефективніших призначив інвестняню(до діджиталізації називались смотрящими) і тоді взуття б заїхало без жодних митних зборів,провели б,як гуманітарну допомогу від Червого Хреста
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08.05.2024 15:42 Відповісти
Страшне китайське взуття ..
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08.05.2024 15:44 Відповісти
Простенька арихметика. 1175000 (приблизно) ділимо на 23500 пар явно одноразового взуття. 50 грн за пару. Ціна повністю відповідає товару, що на фото.
Тому висловлюю щиру вдячність митникам, які не пропустили в Україну цей хлам
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08.05.2024 15:45 Відповісти
Вдячність митникам за що? Цей хлам все рівно потрапить на прилавки.
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08.05.2024 17:13 Відповісти
тому що треба рахувати не в штуках, а кілограмах... це вам любий резніков скаже...
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08.05.2024 15:53 Відповісти
А*мо, літрами?)
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08.05.2024 16:02 Відповісти
Нахаби, підсунули "доблєсним" митникам взуття. Не контрафактний алкоголь, не цигарки, таке б пройшло. А взуття комусь іншому підсовуйте.
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08.05.2024 16:01 Відповісти
Цим "викритим мільйоном" прикрили для ПІАРУ прикритий і вкрадений мільйард!!!
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08.05.2024 16:24 Відповісти
Що це за новини де немає жодного прізвища?? Це щоб потім втіхаря за хабарі порєшать
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08.05.2024 17:31 Відповісти
Напевно зміна помінялась,бо просто на удачу ніколи і тепер нічого не везе.
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08.05.2024 19:03 Відповісти
 
 