В Украину хотели завезти контрабандную обувь более чем на 1 млн гривен. Таможенники не пустили. ФОТО
Из Румынии в Украину пытались провезти контрабандную обувь. Инцидент произошел на КПП пункте "Порубное-Сирет" в Черновицкой области.
Об этом сообщает в соцсети Facebook Черновицкая таможня, передает Цензор.НЕТ.
Грузовиком с обувью управлял гражданин Украины. Он имел при себе документы на ввоз более 20 тыс. пар обуви. Но когда таможенники посчитали кроссовки и ботинки, то обнаружили, что на самом деле в грузовике на 3,5 тыс. пар больше, чем должно быть по документам.
Общая стоимость обуви превышает 1 млн грн.
Товар изъяли. До решения суда он будет храниться на складе таможни.
Поскольку водитель нарушил таможенные правила, то в отношении него открыли дело о нарушении таможенных правил (ч. 1 ст. 483 ТКУ).
Ранее во время внеплановой проверки по инициативе Гостаможслужбы были установлены факты, свидетельствующие о содействии должностными лицами таможни перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на общую сумму более 40 млн грн.
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щоб сморід від їхньої пластмаси було чутно аж у бєлграді !
Ви із садо-мазо ?
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натерла гулю красовкою
а який держави прибуток, так то вообщє.
от цигарки ніхто не може побачити, навіть знайти не можуть. шукають шукають, ніфіга не можуть.
хто робив ті пластикові мешти ?
Тому висловлюю щиру вдячність митникам, які не пропустили в Україну цей хлам