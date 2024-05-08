В Украину хотели завезти контрабандную обувь более чем на 1 млн гривен. Таможенники не пустили. ФОТО

Из Румынии в Украину пытались провезти контрабандную обувь. Инцидент произошел на КПП пункте "Порубное-Сирет" в Черновицкой области.

Об этом сообщает в соцсети Facebook Черновицкая таможня, передает Цензор.НЕТ.

Грузовиком с обувью управлял гражданин Украины. Он имел при себе документы на ввоз более 20 тыс. пар обуви. Но когда таможенники посчитали кроссовки и ботинки, то обнаружили, что на самом деле в грузовике на 3,5 тыс. пар больше, чем должно быть по документам.

Общая стоимость обуви превышает 1 млн грн.

Товар изъяли. До решения суда он будет храниться на складе таможни.

Поскольку водитель нарушил таможенные правила, то в отношении него открыли дело о нарушении таможенных правил (ч. 1 ст. 483 ТКУ).

Ранее во время внеплановой проверки по инициативе Гостаможслужбы были установлены факты, свидетельствующие о содействии должностными лицами таможни перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на общую сумму более 40 млн грн.

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