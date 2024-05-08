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В Украину хотели завезти контрабандную обувь более чем на 1 млн гривен. Таможенники не пустили. ФОТО

Из Румынии в Украину пытались провезти контрабандную обувь. Инцидент произошел на КПП пункте "Порубное-Сирет" в Черновицкой области.

Об этом сообщает в соцсети Facebook Черновицкая таможня, передает Цензор.НЕТ.

Грузовиком с обувью управлял гражданин Украины. Он имел при себе документы на ввоз более 20 тыс. пар обуви. Но когда таможенники посчитали кроссовки и ботинки, то обнаружили, что на самом деле в грузовике на 3,5 тыс. пар больше, чем должно быть по документам.

На Буковині чоловік намагався ввезти контрабандне взуття

Общая стоимость обуви превышает 1 млн грн.

Товар изъяли. До решения суда он будет храниться на складе таможни.

На Буковині чоловік намагався ввезти контрабандне взуття

Поскольку водитель нарушил таможенные правила, то в отношении него открыли дело о нарушении таможенных правил (ч. 1 ст. 483 ТКУ).

На Буковині чоловік намагався ввезти контрабандне взуття

Ранее во время внеплановой проверки по инициативе Гостаможслужбы были установлены факты, свидетельствующие о содействии должностными лицами таможни перемещению электронных сигарет вне таможенного контроля на общую сумму более 40 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина пытался ввезти в Украину 8 млн грн наличными, - Государственная таможенная служба. ФОТО

Автор: 

Буковина (895) контрабанда (2409) таможня (1959) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+9
китайський кожзам, смердить за кілометр !
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08.05.2024 15:38
+2
А це точно має водій нести відповідальність, чи може все таки отой власник який найняв водія і надав йому документи на товар? Чи водій мав оті тисячі взуття перераховувати?
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08.05.2024 15:32
+2
А*мо, літрами?)
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08.05.2024 16:02
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Фабрика "Скороход" - ну і як нам тепер - невзутими?
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08.05.2024 15:24 Ответить
китайський кожзам, смердить за кілометр !
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08.05.2024 15:38 Ответить
І куди воно подінеться ?
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08.05.2024 15:24 Ответить
китайщину спалити на очах предсєдателя сі!
щоб сморід від їхньої пластмаси було чутно аж у бєлграді !
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08.05.2024 15:40 Ответить
Продадуть, як конфіскат.
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08.05.2024 15:42 Ответить
На "Шафі " будуть продавати )))
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08.05.2024 15:43 Ответить
Мені дещо сподобалось. Я би придбала за контрабандною ціною..
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08.05.2024 15:45 Ответить
ножки помучити ?

Ви із садо-мазо ?

.
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08.05.2024 15:49 Ответить
намучила вже в українському взутті.
натерла гулю красовкою
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08.05.2024 15:50 Ответить
крАсовкою гулю натерти легко! рекомендую українські крОсівки !
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08.05.2024 16:34 Ответить
Щось не вірю їм. Пишуть різне, а робить китай.
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08.05.2024 17:36 Ответить
Тільки не це , послухайте пана він має рацію .
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08.05.2024 15:51 Ответить
Таке взуття треба безкоштовно роздавати під Радою, щоб бачили в чому нарід парить ноги, а не мито нараховувати.
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08.05.2024 15:25 Ответить
А вилучили всі 23,5 тис. пар чи все-таки 3,5 тис. незадекларованих?
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08.05.2024 15:27 Ответить
ну, погодьтеся. оце справжня робота. виявили цілих 7 тис черевиків.
а який держави прибуток, так то вообщє.

от цигарки ніхто не може побачити, навіть знайти не можуть. шукають шукають, ніфіга не можуть.
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08.05.2024 15:28 Ответить
А це точно має водій нести відповідальність, чи може все таки отой власник який найняв водія і надав йому документи на товар? Чи водій мав оті тисячі взуття перераховувати?
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08.05.2024 15:32 Ответить
Водія ж не насильно заставили везти китайське лайно. Якщо водій зголосився бути ще й експедитором то йому й відповідати.
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08.05.2024 16:22 Ответить
Це до купи до захисту від ухилянтів західного кордону
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08.05.2024 15:36 Ответить
Для чого тоді "вільна торговля з ЄС"?
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08.05.2024 15:37 Ответить
Потрібно ж щось у папірець написати...
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08.05.2024 15:45 Ответить
з ЄС чи з чайною ?

хто робив ті пластикові мешти ?
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08.05.2024 15:48 Ответить
Треба було занести налік(зе-мафія повернулась до старих схем,бо крипту відстежують) в ОПешечку,тоді б хтось з 5-ти "найефективніших призначив інвестняню(до діджиталізації називались смотрящими) і тоді взуття б заїхало без жодних митних зборів,провели б,як гуманітарну допомогу від Червого Хреста
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08.05.2024 15:42 Ответить
Страшне китайське взуття ..
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08.05.2024 15:44 Ответить
Простенька арихметика. 1175000 (приблизно) ділимо на 23500 пар явно одноразового взуття. 50 грн за пару. Ціна повністю відповідає товару, що на фото.
Тому висловлюю щиру вдячність митникам, які не пропустили в Україну цей хлам
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08.05.2024 15:45 Ответить
Вдячність митникам за що? Цей хлам все рівно потрапить на прилавки.
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08.05.2024 17:13 Ответить
тому що треба рахувати не в штуках, а кілограмах... це вам любий резніков скаже...
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08.05.2024 15:53 Ответить
А*мо, літрами?)
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08.05.2024 16:02 Ответить
Нахаби, підсунули "доблєсним" митникам взуття. Не контрафактний алкоголь, не цигарки, таке б пройшло. А взуття комусь іншому підсовуйте.
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08.05.2024 16:01 Ответить
Цим "викритим мільйоном" прикрили для ПІАРУ прикритий і вкрадений мільйард!!!
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08.05.2024 16:24 Ответить
Що це за новини де немає жодного прізвища?? Це щоб потім втіхаря за хабарі порєшать
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08.05.2024 17:31 Ответить
Напевно зміна помінялась,бо просто на удачу ніколи і тепер нічого не везе.
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08.05.2024 19:03 Ответить
 
 