Україна екстрадувала до Чехії 6 іноземних громадян - учасників міжнародного шахрайського call-центру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

У рамках міжнародно-правового співробітництва Офіс Генпрокурора забезпечив екстрадицію до Чеської Республіки 6 підозрюваних громадян іноземних країн з метою їхнього подальшого притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі вирішується питання щодо видачі ще однієї особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, екстрадовані були затримані на території Одеської області в рамках спільної спецоперації Офісу Генпрокурора, Нацполіції України та правоохоронних органів Чеської Республіки.

Що відомо про справу?

Слідством встановлено, що з вересня 2022 року група осіб, до складу якої входили громадяни України та іноземці, організувала та забезпечила діяльність масштабного міжнародного call-центру в Одесі.

"Учасники злочинної організації телефонували громадянам Чеської Республіки та представлялися технічною підтримкою Чеського народного банку. Вони переконували довірливих потерпілих в необхідності захистити нібито скомпрометований обліковий запис і для збереження грошових коштів перевести їх на інших банківський рахунок", - йдеться у повідомленні.

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Ці рахунки були зазделегідь підготовлені правопорушниками.

Встановлено, що потерпілим від діяльності шахрайського call центру завдано збитків на загальну суму понад 5,5 млн грн, у Чеській Республіці задокументовано випадки шахрайства на понад 20 млн чеських крон.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження правоохоронними органами України та Чехії.





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