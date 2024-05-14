У Києві біля ТЦ "Ocean Plaza" прорвало водогін: Затоплено дорогу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На вулиці Антоновича у Києві прорвало магістральний водогін. Поблизу метро "Либідська" і ТЦ Ocean Plаza перекрито рух транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У КМДА заявили, що місце пошкодження вже локалізували.
"Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади "Київтеплоенерго", вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.
Наразі рух транспорту перекрито. Також затримається низка маршрутів громадського транспорту. Водночас станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено.
У Київпастрансі заявили, що наразі затримується рух автобусів №№ 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60, 109 та тролейбусів №№ 1, 12, 43, 43К, 42Д.
Нагадаємо, у травні 2021 року на вулиці Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" вже ставався прорив водопроводу.
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От завжди писав, що ці гідравлічні випробування - туфта повна. У Німеччині, США чи Польщі цим ніхто не страдає! Без випробувань підвищеним тиском та труба могла ще пару років протриматися, та і якби прорвала таки, то ефект був би меншим, бо вода там під нижчим тиском була б.
А оскільки в звязку з забудовою потужносей каналізації стало мало, то ремонт буде,
як і водиться, за рахунок всіх киян
особливо гнати на Віталія , який чесно служить киянам і нашим воїнам 🙁
ось вона, бомба повільної дії!
Ежегодный водный праздник!
"
Напомним, что аварии на теплосети или водопроводе в этом месте происходят не впервые. Огромная яма на улице Антоновича вблизи Ocean Plaza была в мае 2021 года.
Также 13 января 2020 на улице Антоновича в Киеве прорвало теплотрассу. Тогда затопило даже первый этаж Ocean Plaza. Горячая вода подмыла асфальт, https://rubryka.com/2020/01/14/proryv-truby-bilya-ocean-plaza-7-lyudej-u-likarni/ на дороге образовалась дыра, в которую задними колесами попало маршрутное такси. Тогда пострадали 10 человек, семеро попали в больницу.