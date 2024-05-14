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У Києві біля ТЦ "Ocean Plaza" прорвало водогін: Затоплено дорогу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Антоновича у Києві прорвало магістральний водогін. Поблизу метро "Либідська" і ТЦ Ocean Plаza перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У КМДА заявили, що місце пошкодження вже локалізували.

"Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади "Київтеплоенерго", вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Наразі рух транспорту перекрито. Також затримається низка маршрутів громадського транспорту. Водночас станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено.

У Києві прорвало водогін
У Києві прорвало водогін
У Києві прорвало водогін

У Київпастрансі заявили, що наразі затримується рух автобусів №№ 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60, 109 та тролейбусів №№ 1, 12, 43, 43К, 42Д.

Нагадаємо, у травні 2021 року на вулиці Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" вже ставався прорив водопроводу.

Читайте: У Києві оголосили тендер на добудову метро на Виноградар на майже 14 мільярдів

Автор: 

Київ (19466) прорив (42) водопостачання (833)


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Топ коментарі
+7
Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань.

От завжди писав, що ці гідравлічні випробування - туфта повна. У Німеччині, США чи Польщі цим ніхто не страдає! Без випробувань підвищеним тиском та труба могла ще пару років протриматися, та і якби прорвала таки, то ефект був би меншим, бо вода там під нижчим тиском була б.
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14.05.2024 14:16
+6
Але ж ти і подляківська мерзота. Кличко мало не щодня на фронт допомогу передає, а ти, гівнюк, його брудом обливаєш.
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14.05.2024 14:20
+5
Серж - сьогодні зареєструвався, і завзято працює на подляків в єрмаків.
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14.05.2024 14:22
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Потужний водогін!.. був..
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14.05.2024 14:08 Відповісти
Водогін також втомився? Мабуть від Кличка весь Київ вже втомився.
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14.05.2024 14:13 Відповісти
Але ж ти і подляківська мерзота. Кличко мало не щодня на фронт допомогу передає, а ти, гівнюк, його брудом обливаєш.
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14.05.2024 14:20 Відповісти
Відкрию секрет: водогін будували не при Кличку і навіть не при Омелі...
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14.05.2024 14:22 Відповісти
Та все нормально. Зараз набіжить зелене гівно і розкаже, що водогін будував Порошенко тоВальцман, після того, як рідного брата убив і з'їв.
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14.05.2024 14:28 Відповісти
Серж - сьогодні зареєструвався, і завзято працює на подляків в єрмаків.
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14.05.2024 14:22 Відповісти
Ще й зарплатню у них отримую. А ти тут за безплатно лямку тягнеш.. Зрозуміти можна, твій куратор жадібний.
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14.05.2024 14:26 Відповісти
Куратора у мене немає. Я за того, хто щоденно передає на фронт те, що за власні гроші і з допомогою своєї партії по всьому світу збирає. А ти, гівно зелене, працюєш на тих, хто Україну грабує і продає, крадені гроші в офшори переводить, а тобі мізерну частку кидає, як псу мерзенному. Банку тобі варення і ящик печення, щоб ти тим подавився і здох.
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14.05.2024 14:37 Відповісти
Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань.

От завжди писав, що ці гідравлічні випробування - туфта повна. У Німеччині, США чи Польщі цим ніхто не страдає! Без випробувань підвищеним тиском та труба могла ще пару років протриматися, та і якби прорвала таки, то ефект був би меншим, бо вода там під нижчим тиском була б.
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14.05.2024 14:16 Відповісти
Аферисти створюють штучний тиск, якого на справді немає, щоб потім виділили кошти на ремонт
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14.05.2024 14:31 Відповісти
Мабуть, пердять у водогін, зарази.
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14.05.2024 14:40 Відповісти
Мабуть навколишні злобудовники накосячили або хотіли врізатись.
А оскільки в звязку з забудовою потужносей каналізації стало мало, то ремонт буде,
як і водиться, за рахунок всіх киян
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14.05.2024 14:27 Відповісти
Та не лише хотіли. На той водогін діаметром 80 см вже стільки навішано, що аж дивно, як він дотепер не луснув. Проїдьте по Антоновича (Горького), подивіться скільки там надбудовано.
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14.05.2024 14:47 Відповісти
На справді за часів СРСР було більше навантаження на каналізацію Києва. Я раніше теж думав, що зараз стоків більше. Ні, набагато менше. Бо немає заводів, економія і на багатьох підприємствах закритий цикл, якщо воду можна очистити і знову використати
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14.05.2024 16:20 Відповісти
Ну так ОКЕАН плаза. Чого ви хотіли?
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14.05.2024 14:32 Відповісти
Все буде добре , а кипішувати то справа зайва ,
особливо гнати на Віталія , який чесно служить киянам і нашим воїнам 🙁
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14.05.2024 14:36 Відповісти
Это уже не первый раз, там прорывает
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14.05.2024 14:37 Відповісти
кацапи, чудово знали, куди притулити свій торговий центр.
ось вона, бомба повільної дії!
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14.05.2024 14:38 Відповісти
А метро Демеевскую запустили? Вроде до мая обещали
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14.05.2024 14:39 Відповісти
На шляху обіцяв-зробив - скільки чиновників загубилося...
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14.05.2024 14:46 Відповісти
До липня-серпня ніби ж...
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14.05.2024 15:06 Відповісти
Більше хмарочосів треба будувати -- ось "рецепт"!
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14.05.2024 15:08 Відповісти
Что не так? Єто же "Ocean Plaza"!!!
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14.05.2024 17:06 Відповісти
Это традиция, млять!
Ежегодный водный праздник!
"

Напомним, что аварии на теплосети или водопроводе в этом месте происходят не впервые. Огромная яма на улице Антоновича вблизи Ocean Plaza была в мае 2021 года.

Также 13 января 2020 на улице Антоновича в Киеве прорвало теплотрассу. Тогда затопило даже первый этаж Ocean Plaza. Горячая вода подмыла асфальт, https://rubryka.com/2020/01/14/proryv-truby-bilya-ocean-plaza-7-lyudej-u-likarni/ на дороге образовалась дыра, в которую задними колесами попало маршрутное такси. Тогда пострадали 10 человек, семеро попали в больницу.
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14.05.2024 18:09 Відповісти
 
 