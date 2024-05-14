У Києві біля ТЦ "Ocean Plaza" прорвало водогін: Затоплено дорогу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На вулиці Антоновича у Києві прорвало магістральний водогін. Поблизу метро "Либідська" і ТЦ Ocean Plаza перекрито рух транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У КМДА заявили, що місце пошкодження вже локалізували.

"Пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити "тонкі" місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку. На вул. Антоновича працюють фахівці аварійно-відновлювальної бригади "Київтеплоенерго", вони здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Наразі рух транспорту перекрито. Також затримається низка маршрутів громадського транспорту. Водночас станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено.







У Київпастрансі заявили, що наразі затримується рух автобусів №№ 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60, 109 та тролейбусів №№ 1, 12, 43, 43К, 42Д.

Нагадаємо, у травні 2021 року на вулиці Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" вже ставався прорив водопроводу.

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