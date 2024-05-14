В Киеве возле ТЦ "Ocean Plaza" прорвало водопровод: Затоплена дорога. ВИДЕО+ФОТО

На улице Антоновича в Киеве прорвало магистральный водопровод. Вблизи метро "Лыбедская" и ТЦ Ocean Plаza перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В КГГА заявили, что место повреждения уже локализовали.

"Повреждение сети диаметром 800 мм произошло в процессе проведения гидравлических испытаний. Теплоэнергетики начали эту работу, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой. На ул. Антоновича работают специалисты аварийно-восстановительной бригады "Киевтеплоэнерго", они осуществляют отключение участка и обследуют дополнительно локацию для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Сейчас движение транспорта перекрыто. Также задержится ряд маршрутов общественного транспорта. В то же время станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Перевозка пассажиров обеспечена.







В Киевпастрансе заявили, что сейчас задерживается движение автобусов №№ 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60, 109 и троллейбусов №№ 1, 12, 43, 43К, 42Д.

Напомним, в мае 2021 года на улице Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" уже происходил прорыв водопровода.

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