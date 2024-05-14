В Киеве возле ТЦ "Ocean Plaza" прорвало водопровод: Затоплена дорога. ВИДЕО+ФОТО
На улице Антоновича в Киеве прорвало магистральный водопровод. Вблизи метро "Лыбедская" и ТЦ Ocean Plаza перекрыто движение транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В КГГА заявили, что место повреждения уже локализовали.
"Повреждение сети диаметром 800 мм произошло в процессе проведения гидравлических испытаний. Теплоэнергетики начали эту работу, чтобы выявить "тонкие" места на трубопроводах и своевременно провести ремонт для усиленной работы зимой. На ул. Антоновича работают специалисты аварийно-восстановительной бригады "Киевтеплоэнерго", они осуществляют отключение участка и обследуют дополнительно локацию для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Сейчас движение транспорта перекрыто. Также задержится ряд маршрутов общественного транспорта. В то же время станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Перевозка пассажиров обеспечена.
В Киевпастрансе заявили, что сейчас задерживается движение автобусов №№ 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60, 109 и троллейбусов №№ 1, 12, 43, 43К, 42Д.
Напомним, в мае 2021 года на улице Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" уже происходил прорыв водопровода.
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От завжди писав, що ці гідравлічні випробування - туфта повна. У Німеччині, США чи Польщі цим ніхто не страдає! Без випробувань підвищеним тиском та труба могла ще пару років протриматися, та і якби прорвала таки, то ефект був би меншим, бо вода там під нижчим тиском була б.
А оскільки в звязку з забудовою потужносей каналізації стало мало, то ремонт буде,
як і водиться, за рахунок всіх киян
особливо гнати на Віталія , який чесно служить киянам і нашим воїнам 🙁
ось вона, бомба повільної дії!
Ежегодный водный праздник!
"
Напомним, что аварии на теплосети или водопроводе в этом месте происходят не впервые. Огромная яма на улице Антоновича вблизи Ocean Plaza была в мае 2021 года.
Также 13 января 2020 на улице Антоновича в Киеве прорвало теплотрассу. Тогда затопило даже первый этаж Ocean Plaza. Горячая вода подмыла асфальт, https://rubryka.com/2020/01/14/proryv-truby-bilya-ocean-plaza-7-lyudej-u-likarni/ на дороге образовалась дыра, в которую задними колесами попало маршрутное такси. Тогда пострадали 10 человек, семеро попали в больницу.