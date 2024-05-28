Рашисти вдарили по Боровій: поранено чоловіка, горіло відділення "Нової Пошти". ФОТОрепортаж
Напередодні о 23:05 окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки удару по Боровій
За його словами, горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями.
За іншою адресою виникла пожежа на відділенні "Нової Пошти".
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Urs
показати весь коментар28.05.2024 08:30 Відповісти Мені подобається 10
Raisa Lenfer
показати весь коментар28.05.2024 12:37 Відповісти Мені подобається 0
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