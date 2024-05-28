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Рашисти вдарили по Боровій: поранено чоловіка, горіло відділення "Нової Пошти". ФОТОрепортаж

Напередодні о 23:05 окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки удару по Боровій 

За його словами, горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, госпіталізований із вибуховими пораненнями.

За іншою адресою виникла пожежа на відділенні "Нової Пошти".

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Росіяни вдарили по Боровій
Росіяни вдарили по Боровій
Росіяни вдарили по Боровій
Росіяни вдарили по Боровій

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054)


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28.05.2024 08:30 Відповісти
Там де ракети, туди і Вову!
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28.05.2024 12:37 Відповісти
 
 