Рашисты ударили по Боровой: ранен мужчина, горело отделение "Новой Почты". ФОТОрепортаж

Накануне в 23:05 оккупанты ударили по Боровой Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия удара по Боровой

По его словам, горели 2 жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, он госпитализирован с взрывными ранениями.

По другому адресу возник пожар на отделении "Новой Почты".

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