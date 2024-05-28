Рашисты ударили по Боровой: ранен мужчина, горело отделение "Новой Почты". ФОТОрепортаж
Накануне в 23:05 оккупанты ударили по Боровой Изюмского района Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия удара по Боровой
По его словам, горели 2 жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, он госпитализирован с взрывными ранениями.
По другому адресу возник пожар на отделении "Новой Почты".
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Urs
показать весь комментарий28.05.2024 08:30 Ответить Мне нравится 10
Raisa Lenfer
показать весь комментарий28.05.2024 12:37 Ответить Мне нравится 0
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