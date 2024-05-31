Росіяни кілька разів атакували Херсон: У Корабельному районі пошкоджено медзаклад. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 31 травня, армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що під час чергового обстрілу Корабельного району Херсону снаряд влучив поблизу медичного закладу. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю, вибито скло у вікнах.
Повідомляється, що люди не постраждали.
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