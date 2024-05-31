РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13370 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
574 0

Россияне несколько раз атаковали Херсон: В Корабельном районе повреждено медучреждение. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 мая, армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что во время очередного обстрела Корабельного района Херсона снаряд попал вблизи медицинского учреждения. В результате атаки повреждено здание, выбиты стекла в окнах.

Сообщается, что люди не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты за прошедшие сутки ударили по 22 населенным пунктам Херсонщины и обстреляли Херсон: 1 человек погиб

Обстріл Херсону 31 травня
Обстріл Херсону 31 травня
Обстріл Херсону 31 травня

Обстріл Херсону 31 травня
Обстріл Херсону 31 травня
Обстріл Херсону 31 травня
Обстріл Херсону 31 травня
Обстріл Херсону 31 травня

Автор: 

обстрел (27165) Херсон (2822)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 