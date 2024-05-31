Россияне несколько раз атаковали Херсон: В Корабельном районе повреждено медучреждение. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 мая, армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что во время очередного обстрела Корабельного района Херсона снаряд попал вблизи медицинского учреждения. В результате атаки повреждено здание, выбиты стекла в окнах.

Сообщается, что люди не пострадали.

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