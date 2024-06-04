"Зливав" ворогу розвіддані про українських військових та стратегічні об’єкти: на Рівненщині судитимуть правоохоронця, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, на території РФ проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції ЛНР".

"З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині викрито командувача тероборони "Південь", який змушував бійців будувати йому маєток, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронець також фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.

Що загрожує чоловіку?

Йому інкримінують поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України). Обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.