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"Зливав" ворогу розвіддані про українських військових та стратегічні об’єкти: на Рівненщині судитимуть правоохоронця, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, на території РФ проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції ЛНР".

"З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо", - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині судитимуть правоохоронця за злив даних про ЗСУ

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Правоохоронець також фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.

Що загрожує чоловіку?

Йому інкримінують поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України). Обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

На Рівненщині судитимуть правоохоронця за злив даних про ЗСУ

Автор: 

суд (11700) ДБР (3505) Рівненська область (1180)


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Топ коментарі
+7
ТОму що "правоохоронець" - це "соціальний статус" який був наданий йому державою І він може буть позбавлений його рішенням тої особи яка йому його надавала чи за рішенням суду Це рішення на даний час відсутнє А "прикопаний десь в посадці" - називається "позасудовою розправою" та іменується "злочином" Бо право на насилля надане державою конкретним її органам Якби його піймали просто люди за вчиненням злочину - "суд Лінча" ще якось можна зрозуміть А тут діють люди на яких державою покладений обов"язок дотримуваться вимог закону
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04.06.2024 13:31
+5
А хіба у таких випадках слово "правоохоронець" не має бути у лапках, а "правоохоронець" - прикопаний десь у посадці?
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04.06.2024 13:08
+5
Це один з "орли Авакова", яких той "патріот" повернув до мєнтярні - "на території РФ проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції ЛНР"".
Ось для чого була потрібна люстрація, яку так успішно похоронив Аваков, а продовжив закопувати вже сам ЗЕбуїнГ.
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04.06.2024 13:41
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А хіба у таких випадках слово "правоохоронець" не має бути у лапках, а "правоохоронець" - прикопаний десь у посадці?
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04.06.2024 13:08 Відповісти
там все ДБР треба в лапки брати
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04.06.2024 13:17 Відповісти
ТОму що "правоохоронець" - це "соціальний статус" який був наданий йому державою І він може буть позбавлений його рішенням тої особи яка йому його надавала чи за рішенням суду Це рішення на даний час відсутнє А "прикопаний десь в посадці" - називається "позасудовою розправою" та іменується "злочином" Бо право на насилля надане державою конкретним її органам Якби його піймали просто люди за вчиненням злочину - "суд Лінча" ще якось можна зрозуміть А тут діють люди на яких державою покладений обов"язок дотримуваться вимог закону
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04.06.2024 13:31 Відповісти
Та Ви шо, це ж падло виросло на концертах "95 кварталу" і кіно "свати", в яких пропаганда співпадала з кацапською і кацапи там були дуже розумні і наші старші брати, а ми недолугі хохли. Так 73%, я не помилився?
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04.06.2024 13:55 Відповісти
вбийте його!!
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04.06.2024 13:11 Відповісти
Йдеться про ворожого москальського агента. "Правоохоронець" - тільки прикриття.
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04.06.2024 13:30 Відповісти
Це все наслідки нашої політики що ,,брат за брата,, не відповідає. Якщо є родичі у росії то людину не можна брати на роботу до стратегічних сфер. Чи то промисловість, чи то армія чи органи правопорядку. Лучше пєрєбздєть. Без роботи такі люди не залишаться. Знайдуть іншу. А процент потенційних зрадників у чутливих сферах буде зменшений.
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04.06.2024 13:36 Відповісти
Це один з "орли Авакова", яких той "патріот" повернув до мєнтярні - "на території РФ проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції ЛНР"".
Ось для чого була потрібна люстрація, яку так успішно похоронив Аваков, а продовжив закопувати вже сам ЗЕбуїнГ.
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04.06.2024 13:41 Відповісти
Що загрожує "чоловіку"????? На зоні він буде пітухоМ абіженим.
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04.06.2024 13:41 Відповісти
А його можна отак? Він же 100% броньований!
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04.06.2024 14:46 Відповісти
НЕ розумію чого ви рожи подонків закриваете!!!!
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05.06.2024 14:14 Відповісти
Дивно, чомусь ДБР і СБУ, разом з іншими органами, дивно забули, отих фотографів, аброхамій та безмозглих….
Хто забув оті Яворівські злочини з загибелля десятків Захисників!?!?!
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06.06.2024 00:06 Відповісти
 
 