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"Сливал" врагу разведданные об украинских военных и стратегических объектах: в Ровенской области будут судить правоохранителя, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Ровенской области, который в 2023 году передавал врагу информацию об украинских военных и стратегических объектах. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, на территории РФ проживает его родной брат, а племянник занимает должность в так называемой "милиции ЛНР".

"С апреля 2023 года мужчина присылал им данные о воинских частях и стратегических объектах в разных регионах Украины, фотографии контрольно-пропускных пунктов и т.д.", - говорится в сообщении.

На Рівненщині судитимуть правоохоронця за злив даних про ЗСУ

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Правоохранитель также фотографировал отдельные участки Ровенской АЭС, к которым имел доступ.

Что грозит мужчине?

Ему инкриминируют распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114 - 2 УК Украины). Обвинительный акт в отношении мужчины направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

На Рівненщині судитимуть правоохоронця за злив даних про ЗСУ

Автор: 

суд (25098) ГБР (2990) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+7
ТОму що "правоохоронець" - це "соціальний статус" який був наданий йому державою І він може буть позбавлений його рішенням тої особи яка йому його надавала чи за рішенням суду Це рішення на даний час відсутнє А "прикопаний десь в посадці" - називається "позасудовою розправою" та іменується "злочином" Бо право на насилля надане державою конкретним її органам Якби його піймали просто люди за вчиненням злочину - "суд Лінча" ще якось можна зрозуміть А тут діють люди на яких державою покладений обов"язок дотримуваться вимог закону
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04.06.2024 13:31
+5
А хіба у таких випадках слово "правоохоронець" не має бути у лапках, а "правоохоронець" - прикопаний десь у посадці?
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04.06.2024 13:08
+5
Це один з "орли Авакова", яких той "патріот" повернув до мєнтярні - "на території РФ проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції ЛНР"".
Ось для чого була потрібна люстрація, яку так успішно похоронив Аваков, а продовжив закопувати вже сам ЗЕбуїнГ.
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04.06.2024 13:41
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А хіба у таких випадках слово "правоохоронець" не має бути у лапках, а "правоохоронець" - прикопаний десь у посадці?
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04.06.2024 13:08 Ответить
там все ДБР треба в лапки брати
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04.06.2024 13:17 Ответить
ТОму що "правоохоронець" - це "соціальний статус" який був наданий йому державою І він може буть позбавлений його рішенням тої особи яка йому його надавала чи за рішенням суду Це рішення на даний час відсутнє А "прикопаний десь в посадці" - називається "позасудовою розправою" та іменується "злочином" Бо право на насилля надане державою конкретним її органам Якби його піймали просто люди за вчиненням злочину - "суд Лінча" ще якось можна зрозуміть А тут діють люди на яких державою покладений обов"язок дотримуваться вимог закону
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04.06.2024 13:31 Ответить
Та Ви шо, це ж падло виросло на концертах "95 кварталу" і кіно "свати", в яких пропаганда співпадала з кацапською і кацапи там були дуже розумні і наші старші брати, а ми недолугі хохли. Так 73%, я не помилився?
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04.06.2024 13:55 Ответить
вбийте його!!
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04.06.2024 13:11 Ответить
Йдеться про ворожого москальського агента. "Правоохоронець" - тільки прикриття.
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04.06.2024 13:30 Ответить
Це все наслідки нашої політики що ,,брат за брата,, не відповідає. Якщо є родичі у росії то людину не можна брати на роботу до стратегічних сфер. Чи то промисловість, чи то армія чи органи правопорядку. Лучше пєрєбздєть. Без роботи такі люди не залишаться. Знайдуть іншу. А процент потенційних зрадників у чутливих сферах буде зменшений.
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04.06.2024 13:36 Ответить
Це один з "орли Авакова", яких той "патріот" повернув до мєнтярні - "на території РФ проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій "міліції ЛНР"".
Ось для чого була потрібна люстрація, яку так успішно похоронив Аваков, а продовжив закопувати вже сам ЗЕбуїнГ.
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04.06.2024 13:41 Ответить
Що загрожує "чоловіку"????? На зоні він буде пітухоМ абіженим.
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04.06.2024 13:41 Ответить
А його можна отак? Він же 100% броньований!
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04.06.2024 14:46 Ответить
НЕ розумію чого ви рожи подонків закриваете!!!!
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05.06.2024 14:14 Ответить
Дивно, чомусь ДБР і СБУ, разом з іншими органами, дивно забули, отих фотографів, аброхамій та безмозглих….
Хто забув оті Яворівські злочини з загибелля десятків Захисників!?!?!
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06.06.2024 00:06 Ответить
 
 