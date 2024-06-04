"Сливал" врагу разведданные об украинских военных и стратегических объектах: в Ровенской области будут судить правоохранителя, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Ровенской области, который в 2023 году передавал врагу информацию об украинских военных и стратегических объектах. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как отмечается, на территории РФ проживает его родной брат, а племянник занимает должность в так называемой "милиции ЛНР".
"С апреля 2023 года мужчина присылал им данные о воинских частях и стратегических объектах в разных регионах Украины, фотографии контрольно-пропускных пунктов и т.д.", - говорится в сообщении.
Правоохранитель также фотографировал отдельные участки Ровенской АЭС, к которым имел доступ.
Что грозит мужчине?
Ему инкриминируют распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114 - 2 УК Украины). Обвинительный акт в отношении мужчины направлено в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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Ось для чого була потрібна люстрація, яку так успішно похоронив Аваков, а продовжив закопувати вже сам ЗЕбуїнГ.
Хто забув оті Яворівські злочини з загибелля десятків Захисників!?!?!