"Сливал" врагу разведданные об украинских военных и стратегических объектах: в Ровенской области будут судить правоохранителя, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии СБУ завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя из Ровенской области, который в 2023 году передавал врагу информацию об украинских военных и стратегических объектах. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, на территории РФ проживает его родной брат, а племянник занимает должность в так называемой "милиции ЛНР".

"С апреля 2023 года мужчина присылал им данные о воинских частях и стратегических объектах в разных регионах Украины, фотографии контрольно-пропускных пунктов и т.д.", - говорится в сообщении.

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Правоохранитель также фотографировал отдельные участки Ровенской АЭС, к которым имел доступ.

Что грозит мужчине?

Ему инкриминируют распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114 - 2 УК Украины). Обвинительный акт в отношении мужчины направлено в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.