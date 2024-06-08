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Міст у майбутнє росії, нагорода для Лаврова, креативне свято. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

фотожаба

Міст у майбутнє росії

фотожаба

Ядерний "Спаситель"

фотожаба

Російська версія

фотожаба

Символічно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврову вручили "Орден Жеребця" в Буркіна-Фасо. ВІДЕО+ФОТО

фотожаба

Грузинська мрія?

фотожаба

Скоро

фотожаба

Жити стало важче...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифів на електроенергію для населення не покрило її ринкової вартості, - Шмигаль

фотожаба

Фентезі

фотожаба

Креативне свято

фотожаба

Обов'язково!

фотожаба

Так і буде...

фотожаба

Карибська криза – 2

фотожаба

Роботи там вистачає...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1592) Медведєв Дмитро (1911) політика (4429) путін володимир (23862) росія (65336) фотожаба (13888) Захарова Марія (355)


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Топ коментарі
+25
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08.06.2024 02:31
+14
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08.06.2024 02:38
+8
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08.06.2024 07:31
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Той місток мабуть не просто картинка, а реальний місток у якомусь расєйському Мухомранську
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08.06.2024 01:35 Відповісти
Там 90% таких містків..навіть існують будинки - "бревенчатые избушки", деякі багатоквартирні, якім по 100 років..
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08.06.2024 01:46 Відповісти
Так, осьо воно, чудо раіської інженерії.





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08.06.2024 09:19 Відповісти
Останнє най-най...
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08.06.2024 02:00 Відповісти
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08.06.2024 02:31 Відповісти
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08.06.2024 02:38 Відповісти
Але про Гаррі Потера зачьотно...
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08.06.2024 07:06 Відповісти
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08.06.2024 07:31 Відповісти
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08.06.2024 09:06 Відповісти
Лампочка порвала в клочья!
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08.06.2024 16:15 Відповісти
 
 