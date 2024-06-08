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Міст у майбутнє росії, нагорода для Лаврова, креативне свято. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Міст у майбутнє росії
Ядерний "Спаситель"
Російська версія
Символічно...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лаврову вручили "Орден Жеребця" в Буркіна-Фасо. ВІДЕО+ФОТО
Грузинська мрія?
Скоро
Жити стало важче...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення тарифів на електроенергію для населення не покрило її ринкової вартості, - Шмигаль
Фентезі
Креативне свято
Обов'язково!
Так і буде...
Карибська криза – 2
Роботи там вистачає...
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Топ коментарі
+25 Hulio
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+14 Hulio
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+8 саша паламарчук
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Остап Покотило
показати весь коментар08.06.2024 01:35 Відповісти Мені подобається 2
Марина Нєчаєва #561431
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Огусто
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Hulio
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Hulio
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Hulio
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Валерий Коломиец #502756
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саша паламарчук
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Лазоренко Лариса
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Ольга Костыря #552360
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