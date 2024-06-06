Лаврову вручили "Орден Жеребця" в Буркіна-Фасо. ВІДЕО+ФОТО

Главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час візиту до Буркіна-Фасо місцева хунта вручила "Орден Жеребця".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Пропагандистські медіа не уточнюють назву ордена, лише вказують, що це "найвища державна нагорода".

Міністра закордонних справ Лаврова у мережі часто порівнюють із конем через характерну зовнішність.

Дивіться: Лавров про візит Путіна в Китай: "Гость - ишак хозяина". ВIДЕО