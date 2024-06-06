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Лаврову вручили "Орден Жеребця" в Буркіна-Фасо. ВІДЕО+ФОТО

Главі МЗС РФ Сергію Лаврову під час візиту до Буркіна-Фасо місцева хунта вручила "Орден Жеребця".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Пропагандистські медіа не уточнюють назву ордена, лише вказують, що це "найвища державна нагорода".

Міністра закордонних справ Лаврова у мережі часто порівнюють із конем через характерну зовнішність.

Ларову вручили Орден Жеребця в Буркіна-Фасо

Дивіться: Лавров про візит Путіна в Китай: "Гость - ишак хозяина". ВIДЕО

Ларову вручили Орден Жеребця в Буркіна-Фасо

Автор: 

Лавров Сергій (1583) орден (113)


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Топ коментарі
+41
Африканці ще ті тролі
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06.06.2024 17:18
+21
Ну все- тепер лошаді-орденоносцу положено особисте сіно )))
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06.06.2024 17:19
+19
Це ще "крутіше" ніж нашому "Блазню" в Естонії "лісапет" подарували!

Звонит в Канаде у Порошенко мобильный.

- Слухаю…

- Здравствуйте, Пётр Алексеевич! С Вами говорит президент Эстонии Кёрсти Кельюлайд… Мне нужен Ваш совет… Нашу страну, с официальным визитом, посетит президент Вашей страны… Как опытный дипломат, знающий менталитет украинцев, посоветуйте, что ему подарить…

- Гм…. Есть у меня одна идея… У вас, в Таллинне, имеется хороший магазин, где торгуют хорошими велосипедами?...

*

«Презик» «Вовка Зелик получил в дар велик…

Ленка - банку мёда… Ржачный был момент…

«Сеть» лежит в агонии - президент Эстонии

Керсти Кальюлайд им сделала «презент»!

Фотожабы, посты, «ржач» на тему роста…

Троллят «Вовку» в сети, все, кому не лень…

Мол, «крути педали», в дальние ты дали,

Пока едешь - будет, чище каждый день…

Ехать ведь - далече… Мы же, каждый вечер

Ставки будем делать, где «Зеля» упадёт.

Браво Керсти! Браво! Накажи ораву,

Жрёт свою отраву пусть «ЗЕ-лохов» сброд!»

(26.11.2019).,
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06.06.2024 17:28
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Африканці ще ті тролі
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06.06.2024 17:18 Відповісти
сумного мерина ще й опустили - у цього ордена 5 ступенів і йому дали тільки третю ступінь
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06.06.2024 17:22 Відповісти
третя ступінь ордена - "сушоний, без солі" )
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06.06.2024 21:12 Відповісти
...унылого мерина.
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07.06.2024 03:47 Відповісти
орден "Сивого Мерина" йому)
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07.06.2024 09:45 Відповісти
Це ще "крутіше" ніж нашому "Блазню" в Естонії "лісапет" подарували!

Звонит в Канаде у Порошенко мобильный.

- Слухаю…

- Здравствуйте, Пётр Алексеевич! С Вами говорит президент Эстонии Кёрсти Кельюлайд… Мне нужен Ваш совет… Нашу страну, с официальным визитом, посетит президент Вашей страны… Как опытный дипломат, знающий менталитет украинцев, посоветуйте, что ему подарить…

- Гм…. Есть у меня одна идея… У вас, в Таллинне, имеется хороший магазин, где торгуют хорошими велосипедами?...

*

«Презик» «Вовка Зелик получил в дар велик…

Ленка - банку мёда… Ржачный был момент…

«Сеть» лежит в агонии - президент Эстонии

Керсти Кальюлайд им сделала «презент»!

Фотожабы, посты, «ржач» на тему роста…

Троллят «Вовку» в сети, все, кому не лень…

Мол, «крути педали», в дальние ты дали,

Пока едешь - будет, чище каждый день…

Ехать ведь - далече… Мы же, каждый вечер

Ставки будем делать, где «Зеля» упадёт.

Браво Керсти! Браво! Накажи ораву,

Жрёт свою отраву пусть «ЗЕ-лохов» сброд!»

(26.11.2019).,
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06.06.2024 17:28 Відповісти
Скажи ще що "за родину обидно".
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06.06.2024 21:37 Відповісти
"Легенький" ! Та ти ще й "дурненький"! Бо називать мене "кацапом" та "підаросійським тролем" - все одно що називать воду "сухою" ТОбі це будь-який притомний форумчанин "зі стажем" скаже
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06.06.2024 21:59 Відповісти
який шарман !
особєнно хорош їхній буркінський ЗЄля у білій бобочці

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06.06.2024 19:27 Відповісти
ой, то наш ЗЄля у ЗЄльоной, а ось їхній у білій

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06.06.2024 19:28 Відповісти
Ну все- тепер лошаді-орденоносцу положено особисте сіно )))
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06.06.2024 17:19 Відповісти
В нього воно було, але, чомусь, називалось "аргентинська дипломатична пошта".
Мабуть тепер це буде "афганістанська спецдоставка"
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06.06.2024 17:21 Відповісти
І приймали по-домашньому, навіть пульт від тєлєка в пакетику.)))
Гарні в них пакртнери, перспективні....
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06.06.2024 17:23 Відповісти
Ага, ще й та коробка, на якій лежить пульт від телевізора в жовто-блакитних кольорах
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06.06.2024 17:37 Відповісти
> навіть пульт від тєлєка в пакетику.

Може то такий райдер був від коняки. 😂

"Міністр із Буркіна-Фасо бил в дєлє упаковкі TV-пультов совсєм новічок."
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06.06.2024 17:44 Відповісти
Й антисептик для рук)))
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06.06.2024 17:49 Відповісти
Та так ,на відео чувак в лижних *перчатках*,гидує білим рукам.
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06.06.2024 19:26 Відповісти
а торба жіноча з боку лошаді путіна стоїть
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07.06.2024 20:41 Відповісти
😂😂😂

"- Папрашу вас! - сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.

- Па-апра-ашу вас!

Аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился." (І. Ільф і В. Петров)
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06.06.2024 17:23 Відповісти
Старій шкапі вручили орден жеребця. Прикольно!
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06.06.2024 17:24 Відповісти
вони вкурсі, що він коняка путіна
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07.06.2024 20:42 Відповісти
Какой нах. жеребец если ето уже старая кляча которую только пристрелить. ***** ето ишак Сидзиньпиня. Лавров жеребец африканцев. Прям конюшня уже образовалась из старых кляч
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06.06.2024 17:29 Відповісти
Це вони підлестилися) А може в них немає ордену "Старої Шкапи")
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06.06.2024 18:07 Відповісти
І мішок вівса...
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06.06.2024 17:29 Відповісти
Це сильно визнання російського підстаркуватого коня жеребцем ***************…
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06.06.2024 17:30 Відповісти
А Машцістакан дайте орден почесної кобили….
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06.06.2024 17:33 Відповісти
А шо, стару лошадь омолодили. Тепер він жеребець.
А ***** шукає, як жити вічно. Там у Гаяні у дупу трахають та пальмове листя пхають. ***** - на старт.
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06.06.2024 17:32 Відповісти
Підкову на лоба забули прибити !!!
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06.06.2024 17:34 Відповісти
троляки)
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06.06.2024 17:35 Відповісти
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06.06.2024 17:37 Відповісти
а в них непогане відчуття гумору...
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06.06.2024 17:44 Відповісти
Так в них і столиця відповідно називається: Уаґадуґу.
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06.06.2024 17:53 Відповісти
Мішок вівса йому би послати
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06.06.2024 17:45 Відповісти
Від самого ранку втішаюся!
)))
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06.06.2024 17:50 Відповісти
В них ше є орден сивого мерина -- мабуть теж иого
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06.06.2024 17:50 Відповісти
Коксу цьому гобліну , а не орден
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06.06.2024 18:11 Відповісти
Йому більше пасував ''орден старої клячі''
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06.06.2024 18:16 Відповісти
Кінь пєдальний.
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06.06.2024 18:32 Відповісти
Збулася заповітна мрія сивого меріна.
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06.06.2024 18:34 Відповісти
Йому більше личив би Орден Старої Шкапи
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06.06.2024 18:52 Відповісти
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06.06.2024 18:54 Відповісти
а тепер треба ту підвіску приспособити на фото
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07.06.2024 20:43 Відповісти
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06.06.2024 19:07 Відповісти
Це просто ржака. В прямому і переносному сенсі.
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06.06.2024 19:11 Відповісти
Це ПʼЯТЬ ….🤣🤣🤣🤣
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06.06.2024 19:34 Відповісти
Да ! Ха Ха! с пробок в шахедах сильно смеялись! Теперь не смешно!
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06.06.2024 19:59 Відповісти
Лучше бы ратиновое пальто! ,,Это кто, это кто---конь в ратиновом пальто,!?
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06.06.2024 20:01 Відповісти
Коняка- він коняка і є.
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06.06.2024 20:52 Відповісти
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06.06.2024 20:53 Відповісти
ордєн жерєбцу! )
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06.06.2024 20:54 Відповісти
Ну - просто нема у них "ордену п*дараса"...
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06.06.2024 22:33 Відповісти
ішак і жеребець
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06.06.2024 23:10 Відповісти
Кесарю - кесарево. Богу - богово. Лошадю - лошадиное.
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07.06.2024 03:49 Відповісти
Для жеребця воно застаре ,можливо , орден клячі.
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07.06.2024 08:22 Відповісти
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07.06.2024 10:48 Відповісти
😂а шори де?😂
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07.06.2024 13:11 Відповісти
 
 