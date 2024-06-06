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Лаврову вручили "орден Жеребца" в Буркина-Фасо. ВИДЕО+ФОТО

Главе МИД РФ Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо местная хунта вручила "Орден Жеребца".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Пропагандистские медиа не уточняют название ордена, лишь указывают, что это - "высшая государственная награда".

Министра иностранных дел Лаврова в сети часто сравнивают с лошадью из-за характерной внешности.

Ларову вручили Орден Жеребця в Буркіна-Фасо

Смотрите: Лавров о визите Путина в Китай: "Гость - ишак хозяина". ВИДЕО

Ларову вручили Орден Жеребця в Буркіна-Фасо

Автор: 

Лавров Сергей (2304) орден (189)


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Топ комментарии
+41
Африканці ще ті тролі
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06.06.2024 17:18
+21
Ну все- тепер лошаді-орденоносцу положено особисте сіно )))
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06.06.2024 17:19
+19
Це ще "крутіше" ніж нашому "Блазню" в Естонії "лісапет" подарували!

Звонит в Канаде у Порошенко мобильный.

- Слухаю…

- Здравствуйте, Пётр Алексеевич! С Вами говорит президент Эстонии Кёрсти Кельюлайд… Мне нужен Ваш совет… Нашу страну, с официальным визитом, посетит президент Вашей страны… Как опытный дипломат, знающий менталитет украинцев, посоветуйте, что ему подарить…

- Гм…. Есть у меня одна идея… У вас, в Таллинне, имеется хороший магазин, где торгуют хорошими велосипедами?...

*

«Презик» «Вовка Зелик получил в дар велик…

Ленка - банку мёда… Ржачный был момент…

«Сеть» лежит в агонии - президент Эстонии

Керсти Кальюлайд им сделала «презент»!

Фотожабы, посты, «ржач» на тему роста…

Троллят «Вовку» в сети, все, кому не лень…

Мол, «крути педали», в дальние ты дали,

Пока едешь - будет, чище каждый день…

Ехать ведь - далече… Мы же, каждый вечер

Ставки будем делать, где «Зеля» упадёт.

Браво Керсти! Браво! Накажи ораву,

Жрёт свою отраву пусть «ЗЕ-лохов» сброд!»

(26.11.2019).,
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06.06.2024 17:28
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Африканці ще ті тролі
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06.06.2024 17:18 Ответить
сумного мерина ще й опустили - у цього ордена 5 ступенів і йому дали тільки третю ступінь
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06.06.2024 17:22 Ответить
третя ступінь ордена - "сушоний, без солі" )
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06.06.2024 21:12 Ответить
...унылого мерина.
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07.06.2024 03:47 Ответить
орден "Сивого Мерина" йому)
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07.06.2024 09:45 Ответить
Це ще "крутіше" ніж нашому "Блазню" в Естонії "лісапет" подарували!

Звонит в Канаде у Порошенко мобильный.

- Слухаю…

- Здравствуйте, Пётр Алексеевич! С Вами говорит президент Эстонии Кёрсти Кельюлайд… Мне нужен Ваш совет… Нашу страну, с официальным визитом, посетит президент Вашей страны… Как опытный дипломат, знающий менталитет украинцев, посоветуйте, что ему подарить…

- Гм…. Есть у меня одна идея… У вас, в Таллинне, имеется хороший магазин, где торгуют хорошими велосипедами?...

*

«Презик» «Вовка Зелик получил в дар велик…

Ленка - банку мёда… Ржачный был момент…

«Сеть» лежит в агонии - президент Эстонии

Керсти Кальюлайд им сделала «презент»!

Фотожабы, посты, «ржач» на тему роста…

Троллят «Вовку» в сети, все, кому не лень…

Мол, «крути педали», в дальние ты дали,

Пока едешь - будет, чище каждый день…

Ехать ведь - далече… Мы же, каждый вечер

Ставки будем делать, где «Зеля» упадёт.

Браво Керсти! Браво! Накажи ораву,

Жрёт свою отраву пусть «ЗЕ-лохов» сброд!»

(26.11.2019).,
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06.06.2024 17:28 Ответить
Скажи ще що "за родину обидно".
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06.06.2024 21:37 Ответить
"Легенький" ! Та ти ще й "дурненький"! Бо називать мене "кацапом" та "підаросійським тролем" - все одно що називать воду "сухою" ТОбі це будь-який притомний форумчанин "зі стажем" скаже
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06.06.2024 21:59 Ответить
який шарман !
особєнно хорош їхній буркінський ЗЄля у білій бобочці

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06.06.2024 19:27 Ответить
ой, то наш ЗЄля у ЗЄльоной, а ось їхній у білій

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06.06.2024 19:28 Ответить
Ну все- тепер лошаді-орденоносцу положено особисте сіно )))
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06.06.2024 17:19 Ответить
В нього воно було, але, чомусь, називалось "аргентинська дипломатична пошта".
Мабуть тепер це буде "афганістанська спецдоставка"
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06.06.2024 17:21 Ответить
І приймали по-домашньому, навіть пульт від тєлєка в пакетику.)))
Гарні в них пакртнери, перспективні....
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06.06.2024 17:23 Ответить
Ага, ще й та коробка, на якій лежить пульт від телевізора в жовто-блакитних кольорах
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06.06.2024 17:37 Ответить
> навіть пульт від тєлєка в пакетику.

Може то такий райдер був від коняки. 😂

"Міністр із Буркіна-Фасо бил в дєлє упаковкі TV-пультов совсєм новічок."
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06.06.2024 17:44 Ответить
Й антисептик для рук)))
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06.06.2024 17:49 Ответить
Та так ,на відео чувак в лижних *перчатках*,гидує білим рукам.
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06.06.2024 19:26 Ответить
а торба жіноча з боку лошаді путіна стоїть
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07.06.2024 20:41 Ответить
😂😂😂

"- Папрашу вас! - сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.

- Па-апра-ашу вас!

Аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился." (І. Ільф і В. Петров)
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06.06.2024 17:23 Ответить
Старій шкапі вручили орден жеребця. Прикольно!
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06.06.2024 17:24 Ответить
вони вкурсі, що він коняка путіна
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07.06.2024 20:42 Ответить
Какой нах. жеребец если ето уже старая кляча которую только пристрелить. ***** ето ишак Сидзиньпиня. Лавров жеребец африканцев. Прям конюшня уже образовалась из старых кляч
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06.06.2024 17:29 Ответить
Це вони підлестилися) А може в них немає ордену "Старої Шкапи")
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06.06.2024 18:07 Ответить
І мішок вівса...
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06.06.2024 17:29 Ответить
Це сильно визнання російського підстаркуватого коня жеребцем ***************…
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06.06.2024 17:30 Ответить
А Машцістакан дайте орден почесної кобили….
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06.06.2024 17:33 Ответить
А шо, стару лошадь омолодили. Тепер він жеребець.
А ***** шукає, як жити вічно. Там у Гаяні у дупу трахають та пальмове листя пхають. ***** - на старт.
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06.06.2024 17:32 Ответить
Підкову на лоба забули прибити !!!
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06.06.2024 17:34 Ответить
троляки)
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06.06.2024 17:35 Ответить
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06.06.2024 17:37 Ответить
а в них непогане відчуття гумору...
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06.06.2024 17:44 Ответить
Так в них і столиця відповідно називається: Уаґадуґу.
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06.06.2024 17:53 Ответить
Мішок вівса йому би послати
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06.06.2024 17:45 Ответить
Від самого ранку втішаюся!
)))
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06.06.2024 17:50 Ответить
В них ше є орден сивого мерина -- мабуть теж иого
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06.06.2024 17:50 Ответить
Коксу цьому гобліну , а не орден
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06.06.2024 18:11 Ответить
Йому більше пасував ''орден старої клячі''
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06.06.2024 18:16 Ответить
Кінь пєдальний.
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06.06.2024 18:32 Ответить
Збулася заповітна мрія сивого меріна.
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06.06.2024 18:34 Ответить
Йому більше личив би Орден Старої Шкапи
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06.06.2024 18:52 Ответить
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06.06.2024 18:54 Ответить
а тепер треба ту підвіску приспособити на фото
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07.06.2024 20:43 Ответить
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06.06.2024 19:07 Ответить
Це просто ржака. В прямому і переносному сенсі.
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06.06.2024 19:11 Ответить
Це ПʼЯТЬ ….🤣🤣🤣🤣
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06.06.2024 19:34 Ответить
Да ! Ха Ха! с пробок в шахедах сильно смеялись! Теперь не смешно!
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06.06.2024 19:59 Ответить
Лучше бы ратиновое пальто! ,,Это кто, это кто---конь в ратиновом пальто,!?
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06.06.2024 20:01 Ответить
Коняка- він коняка і є.
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06.06.2024 20:52 Ответить
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06.06.2024 20:53 Ответить
ордєн жерєбцу! )
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06.06.2024 20:54 Ответить
Ну - просто нема у них "ордену п*дараса"...
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06.06.2024 22:33 Ответить
ішак і жеребець
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06.06.2024 23:10 Ответить
Кесарю - кесарево. Богу - богово. Лошадю - лошадиное.
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07.06.2024 03:49 Ответить
Для жеребця воно застаре ,можливо , орден клячі.
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07.06.2024 08:22 Ответить
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07.06.2024 10:48 Ответить
😂а шори де?😂
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07.06.2024 13:11 Ответить
 
 