Лаврову вручили "орден Жеребца" в Буркина-Фасо. ВИДЕО+ФОТО
Главе МИД РФ Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо местная хунта вручила "Орден Жеребца".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.
Пропагандистские медиа не уточняют название ордена, лишь указывают, что это - "высшая государственная награда".
Министра иностранных дел Лаврова в сети часто сравнивают с лошадью из-за характерной внешности.
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Звонит в Канаде у Порошенко мобильный.
- Слухаю…
- Здравствуйте, Пётр Алексеевич! С Вами говорит президент Эстонии Кёрсти Кельюлайд… Мне нужен Ваш совет… Нашу страну, с официальным визитом, посетит президент Вашей страны… Как опытный дипломат, знающий менталитет украинцев, посоветуйте, что ему подарить…
- Гм…. Есть у меня одна идея… У вас, в Таллинне, имеется хороший магазин, где торгуют хорошими велосипедами?...
*
«Презик» «Вовка Зелик получил в дар велик…
Ленка - банку мёда… Ржачный был момент…
«Сеть» лежит в агонии - президент Эстонии
Керсти Кальюлайд им сделала «презент»!
Фотожабы, посты, «ржач» на тему роста…
Троллят «Вовку» в сети, все, кому не лень…
Мол, «крути педали», в дальние ты дали,
Пока едешь - будет, чище каждый день…
Ехать ведь - далече… Мы же, каждый вечер
Ставки будем делать, где «Зеля» упадёт.
Браво Керсти! Браво! Накажи ораву,
Жрёт свою отраву пусть «ЗЕ-лохов» сброд!»
(26.11.2019).,
особєнно хорош їхній буркінський ЗЄля у білій бобочці
Мабуть тепер це буде "афганістанська спецдоставка"
Гарні в них пакртнери, перспективні....
Може то такий райдер був від коняки. 😂
"Міністр із Буркіна-Фасо бил в дєлє упаковкі TV-пультов совсєм новічок."
"- Папрашу вас! - сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.
- Па-апра-ашу вас!
Аукционист пел голосом, не допускающим возражений. Смех в зале усилился." (І. Ільф і В. Петров)
А ***** шукає, як жити вічно. Там у Гаяні у дупу трахають та пальмове листя пхають. ***** - на старт.
)))