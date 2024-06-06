Лаврову вручили "орден Жеребца" в Буркина-Фасо. ВИДЕО+ФОТО

Главе МИД РФ Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо местная хунта вручила "Орден Жеребца".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Пропагандистские медиа не уточняют название ордена, лишь указывают, что это - "высшая государственная награда".

Министра иностранных дел Лаврова в сети часто сравнивают с лошадью из-за характерной внешности.

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