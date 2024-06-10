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Планували вбити депутата та поліцейського: На Полтавщині затримали озброєну банду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом, які планували вбивство поліцейського та депутата на Полтавщині.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Також правоохоронці довели причетність сімох фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого. 

"Обвинувачені "спеціалізувалися" на вимаганні неіснуючих боргів з громадян. Організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет. Одним із учасників став 22-річний рідний син лідера, який і повинен був скоїти вбивство", - йдеться в повідомленні.

На початку лютого 2024 року правоохоронці знешкодили діяльність банди та затримали її учасників.

Затриманим може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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На Полтавщині затримали банду, яка планувала вбити депутата та поліцейського
На Полтавщині затримали банду, яка планувала вбити депутата та поліцейського
На Полтавщині затримали банду, яка планувала вбити депутата та поліцейського

Автор: 

Нацполіція (15205) Полтавська область (1122)


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Топ коментарі
+8
Якшо вбивство в них в крові - то пішли б на фронт - там би навбивали кацапів скільки змогли
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10.06.2024 13:10
+8
"вбити депутата та поліцейського" - цікава ідея... в епоху зєлєнского бєспрєдєла безнаказаних дермаківських мародерів та кишенькового кривосуддя...
Червінського звільніть, хвойди підєрмацько-татаровські...!
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10.06.2024 13:14
+5
Угу. Мы верим и аплодируем стоя как правоохренительные половые органы предотвращают убийства. На самое святое посягнули. Вот так власть пытается оправдать армию мусоров-ухилянтов которые вместо защищать Родину шарятся по тылам и кошмарят население при етом получая огромные зарплаты и привилегии
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10.06.2024 13:30
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Якшо вбивство в них в крові - то пішли б на фронт - там би навбивали кацапів скільки змогли
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10.06.2024 13:10 Відповісти
Вони просто шакали. Вбивають з під тишка, або явно слабшого за себе. А на фронті можна ж і самому кулю отримати.
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10.06.2024 13:54 Відповісти
Просто я згадав фільм " Прирождьонниє убіици" - це в них було в крові - убивство
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10.06.2024 13:58 Відповісти
"вбити депутата та поліцейського" - цікава ідея... в епоху зєлєнского бєспрєдєла безнаказаних дермаківських мародерів та кишенькового кривосуддя...
Червінського звільніть, хвойди підєрмацько-татаровські...!
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10.06.2024 13:14 Відповісти
Угу. Мы верим и аплодируем стоя как правоохренительные половые органы предотвращают убийства. На самое святое посягнули. Вот так власть пытается оправдать армию мусоров-ухилянтов которые вместо защищать Родину шарятся по тылам и кошмарят население при етом получая огромные зарплаты и привилегии
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10.06.2024 13:30 Відповісти
Майбутні жертви, скоріш за все, ПОСТАВИЛИ на цифру це ОПГ.
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10.06.2024 13:38 Відповісти
Тракториста, програміста чи продавця було б жалко.
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10.06.2024 13:42 Відповісти
https://www.telegraf.in.ua/accidents/10129483-na-poltavschini-suditimut-7-uchasnikiv-***********-bandi-jaki-zastrelili-kremenchuzhanina-detali-spravi.html На Полтавщині судитимуть 7 учасників озброєної банди, які застрелили кременчужанина: деталі справи
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10.06.2024 13:44 Відповісти
Ну, щодо депутата більш-менш можна зрозуміти. А мєнта навіщо мочкануть хотіли? Мєнт був членом конкуруючої банди? )))

Ось вам занятна історія з українського минулого. Як українські київські мєнти часів УНР Мишка і Гришка пограбували Гершка. Ця замітка була надрукована в газеті "Відродження" 14 квітня 1918 року.

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10.06.2024 13:48 Відповісти
Де ТЦК з бусами?
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10.06.2024 13:58 Відповісти
...клієнти явно єпілептики
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10.06.2024 14:16 Відповісти
 
 