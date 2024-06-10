Планували вбити депутата та поліцейського: На Полтавщині затримали озброєну банду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом, які планували вбивство поліцейського та депутата на Полтавщині.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Також правоохоронці довели причетність сімох фігурантів до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого.

"Обвинувачені "спеціалізувалися" на вимаганні неіснуючих боргів з громадян. Організував діяльність озброєної банди 48-річний кримінальний авторитет. Одним із учасників став 22-річний рідний син лідера, який і повинен був скоїти вбивство", - йдеться в повідомленні.

На початку лютого 2024 року правоохоронці знешкодили діяльність банди та затримали її учасників.

Затриманим може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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