Окупанти вдарили дроном по Нікополю, поранено чоловіка. ФОТО
У Нікополі Дніпропетровської області через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пацієнту надали медичну допомогу. Надалі лікуватиметься амбулаторно.
Також пошкоджено мікроавтобус.
Інформація про те, яких ще збитків завдали ворожі війська, уточнюється.
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