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Окупанти вдарили дроном по Нікополю, поранено чоловіка. ФОТО

У Нікополі Дніпропетровської області через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пацієнту надали медичну допомогу. Надалі лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджено мікроавтобус.

Удар РФ по Нікополю

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини, є поранена. ФОТОрепортаж

Інформація про те, яких ще збитків завдали ворожі війська, уточнюється.

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205)


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