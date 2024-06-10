Окупанти вдарили дроном по Нікополю, поранено чоловіка. ФОТО

У Нікополі Дніпропетровської області через атаку ворожого дрону постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пацієнту надали медичну допомогу. Надалі лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджено мікроавтобус.

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Інформація про те, яких ще збитків завдали ворожі війська, уточнюється.