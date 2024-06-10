У Києві чоловік виліз на капот службового авто та вдарив по обличчю правоохоронця. Тепер може сісти на 5 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Подільському районі Києва чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати. Під час комендантської години він намагався потрапити до готелю та поводився агресивно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, близько 05:00, під час комендантської години, чоловік намагався потрапити до готелю на Подолі.

Він поводив себе агресивно, тому працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.





Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався.

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"Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав", - йдеться у повідомленні.





Правоохоронці повідомили 40-річному чоловіку про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. У разі доведення провини йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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