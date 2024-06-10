У Києві чоловік виліз на капот службового авто та вдарив по обличчю правоохоронця. Тепер може сісти на 5 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Подільському районі Києва чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати. Під час комендантської години він намагався потрапити до готелю та поводився агресивно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
За даними слідства, близько 05:00, під час комендантської години, чоловік намагався потрапити до готелю на Подолі.
Він поводив себе агресивно, тому працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.
Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався.
"Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці повідомили 40-річному чоловіку про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. У разі доведення провини йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Будь ласка, зачекайте...
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В ТЦК его, в штурмовую бригаду.
але і в штатах, як би цей поліцейський застрелив людину без зброї - то вже сидів би в тюрязі
ти вже
ти вже там в штурмовій герой враний
Їм же ж американці презентували свого часу тайзери. Де вони??? Чому у таких ситуаціях їх не застосовують???
Вчать кошмарити бабок на базарі та брати відкати.
https://www.youtube.com/watch?v=HOIJt2PTbpE
А з приводу неконтрольлваного випорожнення після удару струмом.... Ви можете подивитися у youtube ролики про випробування тайзера на людях. У жодного з них не спостерігалося зазначених Вами наслідків..
А про адар ноги у скроню це Ви бойовиків передивилися. Для цього треба мати дуже гарну розтяжку. А звідки вона візьметься у звичайного патрульного??? Вони кайданки нормально одягнути не можуть...
До речі, удар у скроню може призвести до летального результату. Там кістка дуже тонка і легко ламається. Так поліцейський точно собі заробить на в'язницю..
мєнти нам нє кєнти!
але, вже, як що став мєнтом. то виконуй свої обов'язки сумлінно!
усі знають, шо усьО порєшают з легкодоступними, неперебірливими хвойдами у мантіях, а особливо під час сцарювання дермака та його моськи..
Коли
таке бидлотакий "чоловік" у приступі люті буде бити твоє хлебало, а ти будеш поступатися йому фізично, бажаю згадувати тобі про поліцейских шакалів, яких не буде поруч.
Для таких випадків у поліції має бути електрошокер, щоб не ганьбитись перед всяким бидлом.
Епілептик епілептика впізнає здалеку і захищає.
А для тебе по замовчуванню винні українці, які захищають твою дупу.
Не ворог, і не цей холодець на капоті, а поліція не така, і завжди винна.
Значить ти підтримуєш рашистів.
Тут на сайті верещали, що "мусара" мають всі воювати, а в тилу і жінок-поліцейських вистачить. Вам не вгодиш
І з усмішкою привітно добавила би перцевим балончиком в рило.
І її б страхувала партнерша з пістолетом, знятим із запобіжника.
Подібний випадок стався у Дніпрі. Де здоровань лагідно вирубив "жіночку" одним ударом, і міг спокійно заволодіти табельною зброєю. Добре що напарник був чоловік, а не інша "жіночка".
Бо він, бачте, озброєний "мужчина"....
А була б жінка - вона би перестрахувалась і діяла б на випередження.
Чувак потрапив в лук'янівський готель.
Тут все логічно.
А ось професіоналізм патрульних дійсно вражає. Третій рік військового стану, комендантська година. Неадекватне напіводягнуте падло.
Ви б йому хоч селфі зробити запропонували, коли це єдиний спосіб законного припинення ************ дій.
Деяки правозахистики робили таки запити через ЦНАП - і з'ясували , що немає!!!