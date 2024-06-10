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У Києві чоловік виліз на капот службового авто та вдарив по обличчю правоохоронця. Тепер може сісти на 5 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Подільському районі Києва чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати. Під час комендантської години він намагався потрапити до готелю та поводився агресивно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, близько 05:00, під час комендантської години, чоловік намагався потрапити до готелю на Подолі.

Він поводив себе агресивно, тому працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.

Чоловік вдарив працівника поліції у Києві на Подолі
Чоловік вдарив працівника поліції у Києві на Подолі

Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців - розмахував руками та нецензурно висловлювався.

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"Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав", - йдеться у повідомленні.

Чоловік вдарив працівника поліції у Києві на Подолі
Чоловік вдарив працівника поліції у Києві на Подолі

Правоохоронці повідомили 40-річному чоловіку про підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. У разі доведення провини йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Автор: 

Київ (19534) прокуратура (3685)


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Топ коментарі
+27
Вони їх там хоч ЧОМУСЬ вчать?
Вчать кошмарити бабок на базарі та брати відкати.
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10.06.2024 15:59
+25
Бо вони броньовані, і основне завданя їх - це пити каву
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10.06.2024 16:00
+21
Рембо, блин!

В ТЦК его, в штурмовую бригаду.
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10.06.2024 15:55
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Рембо, блин!

В ТЦК его, в штурмовую бригаду.
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10.06.2024 15:55 Відповісти
Без поліції НЕ МОЖНА.
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10.06.2024 16:08 Відповісти
млядь,що за закони,звіздець !!!! в кацапії чоловік накричав на хлопця,що той нацепив на шапку всраний z-знак і йому дали ТРИ роки,а тут вдарив поліцейського і такий термін ! МЛЯДЬСЬКИЙ малюска--де сурові статті в війсковий час ?
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10.06.2024 18:27 Відповісти
Цікаво, на якій секунді цей клоун отримав би мінімум кулю в коліно, після того, якби вдарив поліцейського у США... ото ж бо 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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10.06.2024 17:13 Відповісти
як ви за.бали своїми параллелями зі штатами... в штатах дозволено мати і носити з собою зброю... тому там всі поліцейські на стрьомі бо очікують отримати пулю...

але і в штатах, як би цей поліцейський застрелив людину без зброї - то вже сидів би в тюрязі
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10.06.2024 17:59 Відповісти
У США його би нейтралізували Taser-ом (дистанційний електрошокер з проводами).
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10.06.2024 18:17 Відповісти
В США в колено не стеляют. Или тизер, или валят нахлухо.
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11.06.2024 10:23 Відповісти
Класичний зе-виборець. А ми все в Європу хочемо...
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10.06.2024 17:16 Відповісти
Translator

ти вже

ти вже там в штурмовій герой враний
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11.06.2024 09:52 Відповісти
Сто процентів це мурло або прокурор, або судя, або советнік ОПУ і відмажуть аж бігом. Таких покидьків треба стриляти тоді буде порядок,
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11.06.2024 13:25 Відповісти
цей хитріший, ніж ті хто пливе через Тису.
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10.06.2024 15:55 Відповісти
Поліція це шакали....
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10.06.2024 16:20 Відповісти
у більшості випадків точка зору від роду занять залежить.
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10.06.2024 16:22 Відповісти
Так а чому ти, росіянин, вирішив жалітися на росполіцію на українському сайті ?
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10.06.2024 16:46 Відповісти
Зоновські півники гребні підіймають знаючи що не буде адекватного покарання пристрелить півня тай вже
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10.06.2024 17:09 Відповісти
Цей вгодований хряк мабуть не придатний до призову у ЗСУ бо мабуть дуже хворий...
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10.06.2024 15:56 Відповісти
Ганебне приниження поліції продовжується. Вони їх там хоч ЧОМУСЬ вчать? Наприклад, не підставляти табло під удар? Чи застосовувати хоча б спецзасоби, якщо вже не вміють битися?

Їм же ж американці презентували свого часу тайзери. Де вони??? Чому у таких ситуаціях їх не застосовують???
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10.06.2024 15:57 Відповісти
Вони їх там хоч ЧОМУСЬ вчать?
Вчать кошмарити бабок на базарі та брати відкати.
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10.06.2024 15:59 Відповісти
Бо вони броньовані, і основне завданя їх - це пити каву
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10.06.2024 16:00 Відповісти
Із спец засобів балончик і пістолет...Що тут треба було застосувати?
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10.06.2024 16:06 Відповісти
Ну хоча б балончик. І не чекати, поки прилетить, а дістати і тримати напоготові. Один пшик і цьому бидлу одразу розхочеться жиром трусити.
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10.06.2024 16:15 Відповісти
Тут ще невідомо хто бидло, мусора чи він...мусорва як завжди провокують на конфлікт, трутні.
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10.06.2024 16:21 Відповісти
Окрім поліції у нас більше нікого немає. Завжди їх викликають, коли щось відбувається. Був би хтось інший, то дзвонили б їм...
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10.06.2024 16:23 Відповісти
Так то воно від провокації на капот поліцейської машини вилізло і всілося там?
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10.06.2024 17:31 Відповісти
пістолет, неодноразово
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10.06.2024 16:21 Відповісти
тайзери, мабуть, крім американців, і не застосовує особливо ніхто. 2000В/3A не додасть нікому здоров'я і з легкістю може вбити, що трапляється не так вже й рідко.
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10.06.2024 16:08 Відповісти
Не факт. Ось як реагують на агресивне російськомовне бидло поліцейські в Ізраїлі:

https://www.youtube.com/watch?v=HOIJt2PTbpE
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10.06.2024 16:14 Відповісти
я до того, шо почни вони массово використовувати тайзери, виросте смертність при затриманні. і почнеться вой, шо поліція знову людей вбиває. а ще, я підозрюю, шо від електрошоку ссуться і сруться і ніхто потім не хоче отаке везти в службовій машині.
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10.06.2024 17:15 Відповісти
Переконаний, що, подивившись ролики про застосування поліцією тайзерів, потенційні правопорушники не наважаться вчиняти якісь дії проти поліцейських. Лише демонстрація тайзера змусить їх виконати всі вимоги правоохоронців.

А з приводу неконтрольлваного випорожнення після удару струмом.... Ви можете подивитися у youtube ролики про випробування тайзера на людях. У жодного з них не спостерігалося зазначених Вами наслідків..
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11.06.2024 05:18 Відповісти
2000вольт і Зампери струму це миттєва смерть!
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10.06.2024 18:44 Відповісти
принаймні так пише укр вікі. я підозрюю там має бути 3 мілі-ампери.
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10.06.2024 19:22 Відповісти
правшам удар від лівші досить неочікуваний. Але все ж поліцейський вів себе непрофесійно. Якби був один, то той боров міг би ударом ноги в скроню відключити його і обезброїти.
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10.06.2024 16:11 Відповісти
Вони бачили, що він неадекват. Отже треба було очікувати чого завгодно.

А про адар ноги у скроню це Ви бойовиків передивилися. Для цього треба мати дуже гарну розтяжку. А звідки вона візьметься у звичайного патрульного??? Вони кайданки нормально одягнути не можуть...
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10.06.2024 16:18 Відповісти
що тут незрозумілого? спочатку звалив ударом, а потім би добив ногою лежачого. він дуже рухливий з огляду на свій жировий пояс ледь не до колін. Ну в 40 ще годиться до призову, хіба що хворий на голову. Був у мене досвід спілкування з одинм таким.
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10.06.2024 16:23 Відповісти
Ударом звалити такого кабана важкувато. Він вищий і важчий за цього поліцейського-дистрофіка. Тут лише спецзасоби. Шокер або балончик. А потім пакувати.

До речі, удар у скроню може призвести до летального результату. Там кістка дуже тонка і легко ламається. Так поліцейський точно собі заробить на в'язницю..
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10.06.2024 16:27 Відповісти
Зєбілья влада по судам копа затаскає, якщо вони щось застосують. А ботва потім кукарікати півроку буде, що "мусара розстрілюють прастих рабочєх"
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10.06.2024 16:54 Відповісти
Які в біса тайзери?! Забули, як поліцейський застрелив чоловіка в Дніпрі? Якби в нього був тайзер, ніхто б не помер!
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10.06.2024 21:02 Відповісти
мєнтов не можна в окопи. бачте, які тендітні. будь який перехожий може зарядити в рило, та відібрати авто.
мєнти нам нє кєнти!
але, вже, як що став мєнтом. то виконуй свої обов'язки сумлінно!
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10.06.2024 15:58 Відповісти
Посидить трохи на пресхаті у сізо - вгамується
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10.06.2024 15:59 Відповісти
Ухилянт + XXL.
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10.06.2024 16:03 Відповісти
Ухилянт vs XXL
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10.06.2024 16:12 Відповісти
Дійсно, ухилянти мусора і кабанчик)))
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10.06.2024 16:22 Відповісти
пузатий жлоб передає "полум'яний привіт" офіціантам від правосуддя...
усі знають, шо усьО порєшают з легкодоступними, неперебірливими хвойдами у мантіях, а особливо під час сцарювання дермака та його моськи..
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10.06.2024 16:08 Відповісти
А коли мусора вбивають, чому не сідають, шкода чоловіка..поліція це є злочинне угруповання, шакали, особливо патрульна поліція...
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10.06.2024 16:13 Відповісти
ніколи щє не бачила, щоб так підлизували у пʼяного борова, як ти зараз це робиш.
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10.06.2024 16:57 Відповісти
"шкода чоловіка..поліція це є злочинне угруповання, шакали"
Коли таке бидлотакий "чоловік" у приступі люті буде бити твоє хлебало, а ти будеш поступатися йому фізично, бажаю згадувати тобі про поліцейских шакалів, яких не буде поруч.
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11.06.2024 11:13 Відповісти
рембо не рембо а на нуль не попаде,- отримає пару років умовно і буде дупу і далі показувати тепер вже ТЦК
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10.06.2024 16:15 Відповісти
якої комендантської години? на вулиці видно як вдень
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10.06.2024 16:15 Відповісти
Схід сонця в 4-36, та пригав він на патруль з пів часа ото і час сплив
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10.06.2024 16:21 Відповісти
Вони з ним мабуть п'ять годин вовтузились, поки підкріплення з-під Бахмуту не прибуло.
Для таких випадків у поліції має бути електрошокер, щоб не ганьбитись перед всяким бидлом.
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10.06.2024 16:24 Відповісти
А потім у мальчіка в трусіках епілепсія в ТЦК, і знову поліція винувата.
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10.06.2024 16:17 Відповісти
Убивці не винні, що вбили людину, так?
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10.06.2024 16:27 Відповісти
Ти теж епілептик, як цей пузань?
Епілептик епілептика впізнає здалеку і захищає.
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10.06.2024 16:32 Відповісти
Ти не відповів. Значить ти згодний, що вбивці не винні у вбивстві людини.
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10.06.2024 16:35 Відповісти
Для мене вбивці русня. А українські військові чи поліція до вироку суду не вбивці.
А для тебе по замовчуванню винні українці, які захищають твою дупу.
Не ворог, і не цей холодець на капоті, а поліція не така, і завжди винна.
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10.06.2024 16:44 Відповісти
Ти виправдовуєш вбивць громадян України.
Значить ти підтримуєш рашистів.
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10.06.2024 16:50 Відповісти
Володька, збери всіх епілептиків, і напишіть колективного листа Пукіну - нехай введе войска, бо погані дяді з ТЦК вас ображають.
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10.06.2024 17:12 Відповісти
Пуйло це твій цар, тобі, як і йому, подобається коли вбивають українців.
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10.06.2024 17:52 Відповісти
А кого вы набираете в полицию? таких которые падают махом на жопу от левой, а второй вообще отошел на 10 метров , не спешил паковать...
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10.06.2024 16:19 Відповісти
Всі рембо з бригадою Лють на схід поїхали. Залишились дрищі.
Тут на сайті верещали, що "мусара" мають всі воювати, а в тилу і жінок-поліцейських вистачить. Вам не вгодиш
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10.06.2024 16:29 Відповісти
Жіночка лагідно розрядила б йому в пузо електрошокер.
І з усмішкою привітно добавила би перцевим балончиком в рило.
І її б страхувала партнерша з пістолетом, знятим із запобіжника.
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10.06.2024 16:44 Відповісти
Що заважало діяти за вашим сценарієм у цьому випадку?
Подібний випадок стався у Дніпрі. Де здоровань лагідно вирубив "жіночку" одним ударом, і міг спокійно заволодіти табельною зброєю. Добре що напарник був чоловік, а не інша "жіночка".
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10.06.2024 16:55 Відповісти
Заважало якраз те, що полісмен був упевнений, що на нього руку не підіймуть.
Бо він, бачте, озброєний "мужчина"....
А була б жінка - вона би перестрахувалась і діяла б на випередження.
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10.06.2024 20:36 Відповісти
То помічник нардепа, вища каста. Нєпрікасаємий.
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10.06.2024 16:33 Відповісти
Навіть дивно, що немає поряд жіночок які б кусали поліцейських за руки, за вуха. За мальчіка обіженого.
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10.06.2024 16:38 Відповісти
Потужні заброньовані поліцейські. Ну і який з них толок?
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10.06.2024 16:39 Відповісти
Цікаво... В Дніпрі за подібне застрелили...
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10.06.2024 16:46 Відповісти
Тоді хамидло напав на поліціянтку. А ще раніше мутний Пугачов застрелив двох поліціянтів
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10.06.2024 17:17 Відповісти
Люди вже не знають кого бити по морді
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10.06.2024 16:51 Відповісти
Це черговий сором від поліції. Де правило 7 кроків?
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10.06.2024 17:18 Відповісти
В Україні, нажаль, поліцейські - нелякані, від слова, зовсім.
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11.06.2024 09:28 Відповісти
Чувак хотів потрапити в готель.
Чувак потрапив в лук'янівський готель.
Тут все логічно.
А ось професіоналізм патрульних дійсно вражає. Третій рік військового стану, комендантська година. Неадекватне напіводягнуте падло.
Ви б йому хоч селфі зробити запропонували, коли це єдиний спосіб законного припинення ************ дій.
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10.06.2024 17:35 Відповісти
Це на патрульні, це-поліція охорони.
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11.06.2024 11:17 Відповісти
Який лукянівський? Ти статтю уважно читав? Він під домашнім арештом. Мабуть хряк, ліпший кореш якого небуть колі мітбола чи татарова…
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11.06.2024 14:58 Відповісти
Єслі тіб"я уларілі в щоку, подставь другую !!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.06.2024 17:49 Відповісти
а резиновою дубинкою ******** бугая не пробували?????
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10.06.2024 18:22 Відповісти
потрібно посадити скотину
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11.06.2024 09:27 Відповісти
А ви впевнені , що є коменданська година або воєнний стан??((:
Деяки правозахистики робили таки запити через ЦНАП - і з'ясували , що немає!!!
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11.06.2024 09:34 Відповісти
ЖУРАВЕЛЬ............ти?
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11.06.2024 11:13 Відповісти
А шо в обізяник не можна було посадити? Дивлюсь фільми про американських копів там за припинення тілесного ушкодження поліцейському можно сісти літ на 8. А у нас домашній арешт… навіть смішно. І ще, якщо він жив в готелі то де в нього дім? Який домашній арешт? Вочевидь що це бройлер не простий, мабуть з зеленої команди
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11.06.2024 14:55 Відповісти
 
 