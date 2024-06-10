На фестивалі "Війна в об’єктиві" у Києві нагородили кращих воєнних кореспондентів. ФОТОрепортаж

У Києві відбувся фестиваль документалістики "Війна в об'єктиві", на якому нагородили переможців конкурсу - представників медіа з найкращими матеріалами про національний спротив.

Ведучми церемонії нагородження були журналістка Ірина Баглай та військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Ірина Баглай та Ахтем Сеітаблаєв

У номінації "Кращий оператор" перемогу здобув Богдан Пападін з YouTube-каналу "Бутусов Плюс" з репортажем "Підрив на міні, перегрупування і прямий вогневий контакт". Нагороду йому вручив військовослужбовець ЗСУ, кінооператор Сергій Михальчук.

Сергій Михальчук

Богдан Пападін

Переможницею в номінації "Інтерв'ю" стала Анна Мірошниченко ("5 канал").

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови вручили нагороду переможниці конкурсу у номінації "Фоторепортаж" Валентині Поліщук з сайту LIGA.net.

Костянтин та Влада Ліберови

Письменник Мирослав Лаюк отримав нагороду за свого колегу Віталія Побережного (видання Reporters), який переміг у номінації "Текстовий репортаж" з матеріалом "Чорне місто"

Мирослав Лаюк

Продюсер Андрій Різоль презентував на фестивалі кіноновели з документального циклу "Культура vs війна" Асоціації "Дивись українське"

Андрій Різоль

Переможницею у номінації "Кращий відеорепортаж" стала Анастасія Горпінченко (Слідство.Інфо). Її нагородила народна актриса України Лариса Руснак.

Нагородження Анастасії Горпінченко

Під час заходу Михайло Кукуюк і гурт Zapal презентували емоційну поетично-музичну колаборацію присвячену проблематиці українських полонених.





Глядачами та учасниками церемонії стали медійники, військовослужбовці та партнери фестивалю.

Стендап-комік, волонтер Василь Байдак нагородив військовослужбовця Андрія Петрука (103-тя бригада Сил ТрО ЗСУ), який отримав найбільшу підтримку у голосуванні серед підписників Facebook-сторінки "ТРО-медіа" у номінації "Улюбленець (долі) глядацьких симпатій".

Василь Байдак та Андрій Петрук

Від імені журі учасників конкурсу привітали військовослужбовці Євген Спірін та Наталя Кравчук. Загалом до складу журі увійшли 17 військовослужбовців, які в цивільному житті працювали медійниками.

Євген Спірін та Наталя Кравчук

У рамках фестивалю відбулася фотовиставка робіт Олега Пальчика та Олексія Дмитрашківського "Довжиною у війну".

Під час церемонії нагородження присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих медійників

Переможницею в номінації "Радіорепортаж/подкаст" стала Діана Жвінкліс ("Характер.Медіа"). Її нагородив креативний директор радіохолдингу "ТАВР медіа" Артем Бабелін.

Артем Бабелін

Композитор та співак LAUD під час церемонії виконав гімн України.

Laud

У номінації "Фоторепортаж" з матеріалом "Підпис доктора Залужного" перемогла Валентина Поліщук з видання LIGA.net.

Валентина Поліщук

Військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ Юрій Мацарський та Максим Курочкін представили на фестивалі документальний фільм "Журналіст у формі" про загиблого військового журналіста Володимира Мукана.

Також під час заходу представники об’єднання родин зниклих безвісти, полонених та загиблих військових ТрО міст привернули увагу до проблеми визволення українських військовослужбовців з російського полону.

Фото: Олег Пальчик, "ТРО Медіа"

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