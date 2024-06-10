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Новини Фото Війна
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На фестивалі "Війна в об’єктиві" у Києві нагородили кращих воєнних кореспондентів. ФОТОрепортаж

У Києві відбувся фестиваль документалістики "Війна в об'єктиві", на якому нагородили переможців конкурсу - представників медіа з найкращими матеріалами про національний спротив.

Ведучми церемонії нагородження були журналістка Ірина Баглай та військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Ірина Баглай та Ахтем Сеітаблаєв

У номінації "Кращий оператор" перемогу здобув Богдан Пападін з YouTube-каналу "Бутусов Плюс" з репортажем "Підрив на міні, перегрупування і прямий вогневий контакт". Нагороду йому вручив військовослужбовець ЗСУ, кінооператор Сергій Михальчук.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Сергій Михальчук
Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Богдан Пападін

Переможницею в номінації "Інтерв'ю" стала Анна Мірошниченко ("5 канал").

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови вручили нагороду переможниці конкурсу у номінації "Фоторепортаж" Валентині Поліщук з сайту LIGA.net.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Костянтин та Влада Ліберови

Письменник Мирослав Лаюк отримав нагороду за свого колегу Віталія Побережного (видання Reporters), який переміг у номінації "Текстовий репортаж" з матеріалом "Чорне місто"

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Мирослав Лаюк

Продюсер Андрій Різоль презентував на фестивалі кіноновели з документального циклу "Культура vs війна" Асоціації "Дивись українське"

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Андрій Різоль

Переможницею у номінації "Кращий відеорепортаж" стала Анастасія Горпінченко (Слідство.Інфо). Її нагородила народна актриса України Лариса Руснак.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Нагородження Анастасії Горпінченко

Під час заходу Михайло Кукуюк і гурт Zapal презентували емоційну поетично-музичну колаборацію присвячену проблематиці українських полонених.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"

Глядачами та учасниками церемонії стали медійники, військовослужбовці та партнери фестивалю.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"

Стендап-комік, волонтер Василь Байдак нагородив військовослужбовця Андрія Петрука (103-тя бригада Сил ТрО ЗСУ), який отримав найбільшу підтримку у голосуванні серед підписників Facebook-сторінки "ТРО-медіа" у номінації "Улюбленець (долі) глядацьких симпатій".

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Василь Байдак та Андрій Петрук

Від імені журі учасників конкурсу привітали військовослужбовці Євген Спірін та Наталя Кравчук. Загалом до складу журі увійшли 17 військовослужбовців, які в цивільному житті працювали медійниками.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Євген Спірін та Наталя Кравчук

У рамках фестивалю відбулася фотовиставка робіт Олега Пальчика та Олексія Дмитрашківського "Довжиною у війну".

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"

Під час церемонії нагородження присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих медійників

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"

Переможницею в номінації "Радіорепортаж/подкаст" стала Діана Жвінкліс ("Характер.Медіа"). Її нагородив креативний директор радіохолдингу "ТАВР медіа" Артем Бабелін.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Артем Бабелін

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"

Композитор та співак LAUD під час церемонії виконав гімн України.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Laud

У номінації "Фоторепортаж" з матеріалом "Підпис доктора Залужного" перемогла Валентина Поліщук з видання LIGA.net.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"
Валентина Поліщук

Військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ Юрій Мацарський та Максим Курочкін представили на фестивалі документальний фільм "Журналіст у формі" про загиблого військового журналіста Володимира Мукана.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"

Також під час заходу представники об’єднання родин зниклих безвісти, полонених та загиблих військових ТрО міст привернули увагу до проблеми визволення українських військовослужбовців з російського полону.

Нагородження переможців конкурсу "Війна в об’єктиві"

Фото: Олег Пальчик, "ТРО Медіа"

Дивіться: Тисячі людей співають Гімн України на латвійському фестивалі пісні і танцю. ВIДЕО

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Що, ЗЕ-Марахвон у ПРОЛЬОТІ?!
Мільйони з держбюджету витрачають, а навіть окремого значущого репортажу зробити не можуть.
Або, як підозрюю, ЗЕ-Марахвонські "журнашлюшки" взагалі на "нуль" НЕ ЇЗДЯТЬ?
Всі свої "репортажі" у студії роблять з ексПЕРДами?
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10.06.2024 17:01 Відповісти
Не може бути у військових кореспондентів - кращі. Те шо вони роблять - вони всі кращі. Совковий підхід.
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10.06.2024 17:07 Відповісти
Так а Ганни Маляр не буде чи що? А де одобрямс "королеви цензури"?
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10.06.2024 17:20 Відповісти
А якже- лещенко, іванов, петров, каваленко, та інші спортсмени- марафонці?...
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10.06.2024 18:09 Відповісти
 
 