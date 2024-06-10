Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: постраждала 1 людина, понівечено 6 приватних будинків. ФОТОрепортаж

10 червня російські війська атакували Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів в області постраждав 1 чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Нікополь, Мирівська та Марганецька громади сьогодні здригалися від ударів росіян. Вони цілили дронами-камікадзе і накривали артилерійським вогнем. Постраждав чоловік", - написав Лисак.







Також в ОВА повідомили, що пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, багатоквартирний будинок, комунальне підприємство. Понівечені 6 приватних будинків й 2 господарські споруди.









Потрощені мікроавтобус, 2 легковики і причіп. Зачепило лінії електропередач.

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