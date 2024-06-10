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Росіяни атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з артилерії: постраждала 1 людина, понівечено 6 приватних будинків. ФОТОрепортаж

10 червня російські війська атакували Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів в області постраждав 1 чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Нікополь, Мирівська та Марганецька громади сьогодні здригалися від ударів росіян. Вони цілили дронами-камікадзе і накривали артилерійським вогнем. Постраждав чоловік", - написав Лисак.

ОБстріли Ніокопольщини 10 червня
ОБстріли Ніокопольщини 10 червня
ОБстріли Ніокопольщини 10 червня

Також в ОВА повідомили, що пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт, багатоквартирний будинок, комунальне підприємство. Понівечені 6 приватних будинків й 2 господарські споруди.

ОБстріли Ніокопольщини 10 червня
ОБстріли Ніокопольщини 10 червня
ОБстріли Ніокопольщини 10 червня
ОБстріли Ніокопольщини 10 червня

Потрощені мікроавтобус, 2 легковики і причіп. Зачепило лінії електропередач.

Також читайте: Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та громади Дніпропетровщини, є поранена. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Лисак Сергій (125) Дніпропетровська область (3771)


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