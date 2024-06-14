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Вночі ворог завдав авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини. ФОТО

Вночі 14 червня російські загарбники обстріляли Куп'янськ-Вузловий та Глушківку Куп'янського району Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу у с. Глушківка горіли приватні будинки та автомобіль. У Куп'янську-Вузловому авіаобстрілом пошкоджені будинки.

14 червня ворог обстріляв Куп'янськ-Вузловий та Глушківку

14 червня росіяни зрйнували житлові будинки на Харківщині

Протягом минулої доби ворог завдавав ударів по Куп'янську та населених пунктах Чугуївського району.

У смт Старий Салтів внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі та вікна десятка будинків. Внаслідок обстрілу Куп'янську з FPV-дрона пошкоджено рейсовий автобус, який перевозив 15 цивільних осіб, авто поліції, цивільна автівка, приміщення кафе, житлові будинки. Травмовано цивільного чоловіка.

Вдень, близько 16.30  ворог обстріляв села Хотімля та Бугаївка. У Хотімлі горів елінг та катер, у Бугаївці пошкоджено приватний будинок. Чоловік дістав травм, його госпіталізовано.

З 10 травня з Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів вже евакуювали 11 тисяч 822 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали удару FPV-дронами по Куп’янську: пошкоджено рейсовий автобус, поранено цивільного. ФОТО

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обстріл (28672) Харківщина (6054) Куп’янськ (771)


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