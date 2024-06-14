Ночью враг нанес авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Харьковщины. ФОТО
Ночью 14 июня российские захватчики обстреляли Купянск-Узловой и Глушковку Купянского района Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела в с. Глушковка горели частные дома и автомобиль. В Купянске-Узловом авиаобстрелом повреждены дома.
За минувшие сутки враг наносил удары по Купянску и населенным пунктам Чугуевского района.
В пгт Старый Салтов в результате обстрела повреждены кровли и окна десятка домов. В результате обстрела Купянска сизFPV-дрона поврежден рейсовый автобус, перевозивший 15 гражданских лиц, авто полиции, гражданская машина, помещение кафе, жилые дома. Травмирован гражданский мужчина.
Днем, около 16.30 враг обстрелял села Хотимля и Бугаевка. В Хотимле горел эллинг и катер, в Бугаевке поврежден частный дом. Мужчина получил травмы, он госпитализирован.
С 10 мая из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов уже эвакуировали 11 тысяч 822 человека.
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