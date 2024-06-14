41 чоловік у причепі: На кордоні з Молдовою затримано вантажівку. ВІДЕО+ФОТО

На Одещині прикордонники затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка. Вони намагалися доїхати до кордону з Молдовою.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", - сказав він.

Демченко зазначив, що наразі чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон, перевіряють. Щодо водія розпочато провадження за організацію незаконного перетину кордону.

Згодом пресслужба ДПСУ оприлюднила фото та відео.

"Водій зерновозу перевозив зовсім не зерно, а групу порушників до кордону. "Туристами" виявилися представники 12-ти різних регіонів країни", - йдеться в повідомленні.

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