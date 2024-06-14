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41 чоловік у причепі: На кордоні з Молдовою затримано вантажівку. ВІДЕО+ФОТО

На Одещині прикордонники затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка. Вони намагалися доїхати до кордону з Молдовою.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", - сказав він.

Демченко зазначив, що наразі чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон, перевіряють. Щодо водія розпочато провадження за організацію незаконного перетину кордону.

Згодом пресслужба ДПСУ оприлюднила фото та відео.

"Водій зерновозу перевозив зовсім не зерно, а групу порушників до кордону. "Туристами" виявилися представники 12-ти різних регіонів країни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 480 груп, які допомагали незаконно перетнути кордон, викрито від початку повномасштабного вторгнення, - ДПСУ

Затримано вантажівку із 41 чоловіком у причепі
Затримано вантажівку із 41 чоловіком у причепі

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) Демченко Андрій (351)


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Топ коментарі
+32
Два роки телемарафону зробили свою справу.
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14.06.2024 10:20
+22
Від квитка на літак за 30 євро до 10000 за місто в фурі різниця лише одна галочка в бюлетені в 2019!
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14.06.2024 10:55
+17
Так, то какцапи зняли сюжет, коли лікарі б'ються з "вояками" з ТЦК, дійсно, а може й проплатили і відео постановочн. Головою думати не пробували? Щось аналізувати?
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14.06.2024 10:24
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На що перетворили УКРАЇНУ. Українці ЗАВЖДИ були хорошими воїнами.А що зараз???
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14.06.2024 10:18 Відповісти
Два роки телемарафону зробили свою справу.
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14.06.2024 10:20 Відповісти
багато Тік Току дивились , де кацапи назнімали всякої дичини.
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14.06.2024 10:22 Відповісти
Так, то какцапи зняли сюжет, коли лікарі б'ються з "вояками" з ТЦК, дійсно, а може й проплатили і відео постановочн. Головою думати не пробували? Щось аналізувати?
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14.06.2024 10:24 Відповісти
дурко, в тебе мізки зовсім поплавилися чи їх ніколи не було?
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14.06.2024 10:45 Відповісти
Дурка ти, чмо ЗЄлене, можеш побачити лише в дзеркалі - а поки в спам, бо сраці слова не давали )))
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14.06.2024 10:50 Відповісти
Схоже і у тих, хто підтримав його комент, теж проблема з ідентифікацією сарказму.
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14.06.2024 10:51 Відповісти
єрмачки з безуглими та іншими арахаміями з Зеленими дуже "старалися".....
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14.06.2024 10:22 Відповісти
Василь а ти сам воюєш? Чи просто з дивана нахвалюєш вояків?
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14.06.2024 10:27 Відповісти
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) із 47-ї ОМБр "Магура" встановили бойовий рекорд - за вісім місяців боїв сотня бійців ліквідувала понад 2500 ворожих піхотинців та знищила чи вивела із ладу майже 300 одиниць техніки окупантів. Джерело:
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14.06.2024 10:32 Відповісти
Воювати взагалі нікому не хочеться. Тільки одні зціпивши зуби роблять, а такі як ти шукають виправдання чому ти не лайно. Ко-ко-корупція, універсальна "причина"...
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14.06.2024 10:54 Відповісти
Не під бомбами і люди стали іншими.Війна вже триває довго.
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14.06.2024 11:30 Відповісти
Генофонд нации
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14.06.2024 10:18 Відповісти
Ага. Кращі гинуть а оці Кindrat-и виживуть і розплодяться...
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14.06.2024 10:49 Відповісти
Вони не українці і ніколи ними не були. В них в графі "національність" написано "какая разніца"
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14.06.2024 11:46 Відповісти
Продовження буде?
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14.06.2024 10:20 Відповісти
Ні в кого не виникає питання, чому не було таких масових втеч у 2014? Під час початку війни на Сході, загарбання Криму? Може тому, що людей не ловили на вулицях, як якусь худобу і ВЛК за 20 хвилин не проходили? "Слава найвеличнішому"!!!
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14.06.2024 10:22 Відповісти
тоді, в 2014-му, ще НЕ було оманських договорнячків...
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14.06.2024 10:25 Відповісти
Я на це і натякаю. Коли *****-прибиральниця з жОПи , маючи батька ФСБшника править країною, і про це вже відкрито пише Таймс, то про що ще казати?.. Такої сволоти при владі ще не було - ці ЗЄ-сучки вже перевершили навіть ЗЕКА!!!
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14.06.2024 10:34 Відповісти
Ну чому ви так. Впевнений 73% їх досі підтримують, багато з них з за кордону.
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14.06.2024 11:58 Відповісти
А ьи не за цю сволоту воюй, а за Неньку Україну. Чи теж не так?
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14.06.2024 12:25 Відповісти
Ванька, брись до буди )) Кацапорилим тварюкам навіть не відповідаю ))
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14.06.2024 13:30 Відповісти
В чому моя прокацапська позиція? В тому шо вас бздунів-ухилянтів совістю?
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14.06.2024 14:42 Відповісти
могли б просто в "запорожці" перевозиться. менш підозріло ))
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14.06.2024 10:23 Відповісти
А далі що? З них будуть мотивовані бійці?
Мотивація має бути фінансова, пільгова, щоб боєць був впевнений, що подбають про нього і його близьких. А не просто примус.
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14.06.2024 10:24 Відповісти
Якщо цих пі-дорів зразково пострілять тоді у інших буде мотивація так не робить. Так це працює з часів Тутанхамона...
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14.06.2024 10:46 Відповісти
Ну да, давайте повернемось до військово-польових судів з необмеженими повноваженнями. Чи ні, давайте краще повернено "асобиє тройкі". Скрєпнєнько, чи не так? Ви хоч інколи демайте, які клавіші натискаєте.
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14.06.2024 11:03 Відповісти
Тобто, стати як кацапи або ще гірше?
Ніхто в здоровому ґлузді не буде захищати країну, в якій можливо "зразково пострілять" власних громадян лише за боягузтво.
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14.06.2024 11:22 Відповісти
Як свині. Та й ті іноді тікають, коли їх так пеоевозять.
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14.06.2024 10:24 Відповісти
тобто по-твоєму, ті люди, що зараз на фронті, воююти за зелену гніду? у тебе все гаразд з головою?
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14.06.2024 10:33 Відповісти
Оператори роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) із 47-ї ОМБр "Магура" встановили бойовий рекорд - за вісім місяців боїв сотня бійців ліквідувала понад 2500 ворожих піхотинців та знищила чи вивела із ладу майже 300 одиниць техніки окупантів. Джерело:
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14.06.2024 10:43 Відповісти
Зразу всіх на фронт. Піхота, нуль.
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14.06.2024 10:41 Відповісти
е, нє, рєбята.
Наголосували і в кущі? А вигрібають хай інші? Хєрушки...
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14.06.2024 10:41 Відповісти
Від квитка на літак за 30 євро до 10000 за місто в фурі різниця лише одна галочка в бюлетені в 2019!
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14.06.2024 10:55 Відповісти
Да... імбіцили у нас ярко нах...євєртілі. Тепер по 8-10 косарів башляють за дитячу надувну качечку і шанс зануритись у річку. Доречі, цікавий фак в цьому питанні, десь за 10 тис. у.о. знімають з обліку в тцк. Після чого можна спокійно йти на офіційний пункт пропуску. Але ні, 73% не обирають легких щляхів.
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14.06.2024 11:11 Відповісти
Щоб обирати потрібно мати мізки, а ви у багатьох з 73% їх бачили.
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14.06.2024 12:00 Відповісти
При этом шансы благополучно долететь за 30 евро были примерно в 1000 раз выше, чем благополучно доехать за 10К евро.
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15.06.2024 02:00 Відповісти
бо "усі вони - президенти" і мітять у президенти (звісно, коли "порохоботи" і їхній Порох зроблять усю чорну роботу), як протоптав позорну стежку чотирижди ухилянт-рецидивіст Фігпіду Підєрмацький..
сором і ганьба.. наголосували і втікли, йуди тупорилі-сцикливі, як і їхнє Навеличнівшиве, в.о. прездобол..
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14.06.2024 11:00 Відповісти
41 ухилянт множимо на мінімум 2000 баксів = не поганий гонорар .
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14.06.2024 11:01 Відповісти
Они решительные. Инициативные. Здоровые. У них крепкие нервы. Взвод готовых разведчиков-диверсантов.
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14.06.2024 11:15 Відповісти
Там теж війна такого маштабу?
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14.06.2024 11:34 Відповісти
по осям перегруз
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14.06.2024 11:43 Відповісти
Підтримують всі дії зеленского, але тікають за кордон - козаки.
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14.06.2024 11:50 Відповісти
Цілий взвод, посилений...
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14.06.2024 12:27 Відповісти
Буде поповнення
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14.06.2024 12:27 Відповісти
что то не срослось у водилы,,видать сдали, ибо так нагло не пёр в открытую
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14.06.2024 13:21 Відповісти
""Туристами" виявилися представники 12-ти різних регіонів країни", - йдеться в повідомленні. Джерело: " Схід і Захід разом проти провладних дегенератів і їх "служок" з гестапо-ТЦК!
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14.06.2024 13:54 Відповісти
Рухатись до кордону в Україні заборонено законом?
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14.06.2024 14:26 Відповісти
їм сказали, що відвезуть в Монако
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15.06.2024 15:24 Відповісти
 
 