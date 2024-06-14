Супутникові знімки наслідків атаки на аеродром Морозовськ у РФ. ФОТО
З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на військовий аеродром Морозовськ у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Судячи із супутникових знімків, пошкоджено щонайменше частину аеродрому й ангар для літаків, всередині якого могли перебувати бомбардувальники.
Як видно на знімках, з аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.
Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк зазначив, що востаннє Україна атакувала цей аеродром у квітні 2024 року.
Топ коментарі
+33 Тонка червона лінія
показати весь коментар14.06.2024 22:50
+20 Ihor Demkiv #524736
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+17 Артм Воронцов
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морозовськ в Відморозовськ
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Поэтому если написано без ошибок - это целенаправленое ипсо от Украины.
Ну а недоразумение - это твоя паРаша и всё её недонаселение
чи "нештатний сход авиабомбы" с сушки ?