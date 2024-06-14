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Супутникові знімки наслідків атаки на аеродром Морозовськ у РФ. ФОТО

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на військовий аеродром Морозовськ у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

наслідки атаки на військовий аеродром Морозовськ у РФ

Судячи із супутникових знімків, пошкоджено щонайменше частину аеродрому й ангар для літаків, всередині якого могли перебувати бомбардувальники.

наслідки атаки на військовий аеродром Морозовськ у РФ

Як видно на знімках, з аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.

Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк зазначив, що востаннє Україна атакувала цей аеродром у квітні 2024 року.

Також читайте: Росіяни зводять захисні ангари на аеродромі за 300 км від кордону з Україною. ФОТО

Автор: 

росія (65360) аеродром (301)


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Топ коментарі
+33
Рашисти розбираються у тому, що сталось.

https://www.dialog.ua/images/content/d904dfb4b3c695d9f42d10389d6b1065.jpg
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14.06.2024 22:50
+20
в нас теж непогано осідлали тему про "падіння уламків"
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14.06.2024 22:53
+17
Улєтєлі на концерт до кобзона…
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14.06.2024 22:43
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Улєтєлі на концерт до кобзона…
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14.06.2024 22:43 Відповісти
ГУР чи СБУ - вот в чем вопрос.(По Шекспиру)
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14.06.2024 22:59 Відповісти
ЗСУ з дозволу Інституту національної пам'яті переїменували

морозовськ в Відморозовськ
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14.06.2024 22:46 Відповісти
А чому не повторити Чорнобаївку ?
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14.06.2024 22:48 Відповісти
Рашисти розбираються у тому, що сталось.

https://www.dialog.ua/images/content/d904dfb4b3c695d9f42d10389d6b1065.jpg
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14.06.2024 22:50 Відповісти
в нас теж непогано осідлали тему про "падіння уламків"
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14.06.2024 22:53 Відповісти
"уламки" то таке, але робитий ангар та чорний осадочєк на аеродромі замість літаків осталісь
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14.06.2024 23:34 Відповісти
Какого тебе надо? На скиншоте автор указан - Кремлевская табакерка. Его и спрашивай.
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15.06.2024 07:20 Відповісти
*насители руського языка* изначально без ошибок писать не могут.
Поэтому если написано без ошибок - это целенаправленое ипсо от Украины.
Ну а недоразумение - это твоя паРаша и всё её недонаселение
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15.06.2024 07:56 Відповісти
Мне пофиг. Иди на ленте.ру поработай. Больше лайков на мивину словишь.
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15.06.2024 08:04 Відповісти
На снимке отчетливо видно ,отпечаток возгорание чего то,и это с большой вероятностью один или несколько самолетов,
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14.06.2024 23:39 Відповісти
На цвет мет ушли.
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15.06.2024 00:28 Відповісти
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15.06.2024 00:50 Відповісти
вічна як світ "Точка-У"
чи "нештатний сход авиабомбы" с сушки ?
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15.06.2024 01:39 Відповісти
Будь ласка пояснити. Як наслідком цого руйнування може бути "нештатный сход авиабомбы"?
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15.06.2024 02:56 Відповісти
Стояк сразу прошёл.
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15.06.2024 04:57 Відповісти
Що, знову криворуке рашиське ППО втупило по пад'єзду з С-300?😂👍
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15.06.2024 08:42 Відповісти
Довжина червоної площі у москвабаде 330 метрів, замало для взлітної смуги, однак достатньо для стоянки, але ж незабаром це буде єдине безпечне місце для авіації лаптів, ведь Байден каже шо по Масквабаду та Кремлю їбашить ЗСУ неможно.
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15.06.2024 05:51 Відповісти
 
 