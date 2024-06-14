Супутникові знімки наслідків атаки на аеродром Морозовськ у РФ. ФОТО

З'явилися супутникові знімки наслідків атаки на військовий аеродром Морозовськ у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Судячи із супутникових знімків, пошкоджено щонайменше частину аеродрому й ангар для літаків, всередині якого могли перебувати бомбардувальники.

Як видно на знімках, з аеродрому Морозовськ зникли всі російські винищувачі.

Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк зазначив, що востаннє Україна атакувала цей аеродром у квітні 2024 року.

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