Спутниковые снимки последствий атаки на аэродром Морозовск в РФ. ФОТО
Появились спутниковые снимки последствий атаки на военный аэродром Морозовск в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Судя по спутниковым снимкам, повреждена как минимум часть аэродрома и ангар для самолетов, внутри которого могли находиться бомбардировщики.
Как видно на снимках, с аэродрома Морозовск исчезли все российские истребители.
Аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк отметил, что последний раз Украина атаковала этот аэродром в апреле 2024 года.
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+33 Тонка червона лінія
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+20 Ihor Demkiv #524736
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морозовськ в Відморозовськ
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Поэтому если написано без ошибок - это целенаправленое ипсо от Украины.
Ну а недоразумение - это твоя паРаша и всё её недонаселение
чи "нештатний сход авиабомбы" с сушки ?