Спутниковые снимки последствий атаки на аэродром Морозовск в РФ. ФОТО

Появились спутниковые снимки последствий атаки на военный аэродром Морозовск в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Судя по спутниковым снимкам, повреждена как минимум часть аэродрома и ангар для самолетов, внутри которого могли находиться бомбардировщики.

Как видно на снимках, с аэродрома Морозовск исчезли все российские истребители.

Аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк отметил, что последний раз Украина атаковала этот аэродром в апреле 2024 года.

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