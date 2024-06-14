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Новости Фото Война
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Спутниковые снимки последствий атаки на аэродром Морозовск в РФ. ФОТО

Появились спутниковые снимки последствий атаки на военный аэродром Морозовск в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

наслідки атаки на військовий аеродром Морозовськ у РФ

Судя по спутниковым снимкам, повреждена как минимум часть аэродрома и ангар для самолетов, внутри которого могли находиться бомбардировщики.

наслідки атаки на військовий аеродром Морозовськ у РФ

Как видно на снимках, с аэродрома Морозовск исчезли все российские истребители.

Аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк отметил, что последний раз Украина атаковала этот аэродром в апреле 2024 года.

Читайте также: Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают российские истребители МиГ-31К

Автор: 

россия (95660) аэродром (294)


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Топ комментарии
+33
Рашисти розбираються у тому, що сталось.

https://www.dialog.ua/images/content/d904dfb4b3c695d9f42d10389d6b1065.jpg
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14.06.2024 22:50
+20
в нас теж непогано осідлали тему про "падіння уламків"
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14.06.2024 22:53
+17
Улєтєлі на концерт до кобзона…
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14.06.2024 22:43
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Улєтєлі на концерт до кобзона…
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14.06.2024 22:43 Ответить
ГУР чи СБУ - вот в чем вопрос.(По Шекспиру)
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14.06.2024 22:59 Ответить
ЗСУ з дозволу Інституту національної пам'яті переїменували

морозовськ в Відморозовськ
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14.06.2024 22:46 Ответить
А чому не повторити Чорнобаївку ?
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14.06.2024 22:48 Ответить
Рашисти розбираються у тому, що сталось.

https://www.dialog.ua/images/content/d904dfb4b3c695d9f42d10389d6b1065.jpg
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14.06.2024 22:50 Ответить
в нас теж непогано осідлали тему про "падіння уламків"
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14.06.2024 22:53 Ответить
"уламки" то таке, але робитий ангар та чорний осадочєк на аеродромі замість літаків осталісь
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14.06.2024 23:34 Ответить
Какого тебе надо? На скиншоте автор указан - Кремлевская табакерка. Его и спрашивай.
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15.06.2024 07:20 Ответить
*насители руського языка* изначально без ошибок писать не могут.
Поэтому если написано без ошибок - это целенаправленое ипсо от Украины.
Ну а недоразумение - это твоя паРаша и всё её недонаселение
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15.06.2024 07:56 Ответить
Мне пофиг. Иди на ленте.ру поработай. Больше лайков на мивину словишь.
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15.06.2024 08:04 Ответить
На снимке отчетливо видно ,отпечаток возгорание чего то,и это с большой вероятностью один или несколько самолетов,
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14.06.2024 23:39 Ответить
На цвет мет ушли.
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15.06.2024 00:28 Ответить
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15.06.2024 00:50 Ответить
вічна як світ "Точка-У"
чи "нештатний сход авиабомбы" с сушки ?
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15.06.2024 01:39 Ответить
Будь ласка пояснити. Як наслідком цого руйнування може бути "нештатный сход авиабомбы"?
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15.06.2024 02:56 Ответить
Стояк сразу прошёл.
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15.06.2024 04:57 Ответить
Що, знову криворуке рашиське ППО втупило по пад'єзду з С-300?😂👍
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15.06.2024 08:42 Ответить
Довжина червоної площі у москвабаде 330 метрів, замало для взлітної смуги, однак достатньо для стоянки, але ж незабаром це буде єдине безпечне місце для авіації лаптів, ведь Байден каже шо по Масквабаду та Кремлю їбашить ЗСУ неможно.
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15.06.2024 05:51 Ответить
 
 