Доба на Донеччині: 5 людей зазнали поранень, пошкоджено будинки та інфраструктурні об’єкти. ФОТО
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Волноваський район
У Новоукраїнці Вугледарської громади внаслідок обстрілів пошкоджено 2 будинки і підприємство.
Покровський район
У Гірнику Курахівської громади поранено 4 людини, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 35 приватних будинків, 3 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. Також у громаді обстріляні Курахове і Веселий Гай.
Краматорський район
У Лимані 1 будинок зруйновано і 11 пошкоджено; у Зарічному поранено людину, пошкоджено 6 будинків.
Бахмутський район
У Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків у Північному і 9 у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки. У Сіверську 1 будинок знищено і 2 пошкоджено.
Також повідомляється, що з лінії фронту евакуйовано 185 людей, у тому числі 43 дитини.
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