Доба на Донеччині: 9 осіб дістали поранення, пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж
Війська РФ протягом доби 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого поранення дістали 9 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район.
Поранено 1 особу в Кураховому, пошкоджено будинок. У Громаді обстріляно Курахівку, Успенівку, Ганнівку та Веселий Гай. У Селидовому поранено 6 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, приватний будинок, 3 адмінбудівлі, кілька крамниць.
Краматорський район.
Під вогнем окупантів Лиманська громада, пошкоджено 5 будинків: 3 у Зарному, 1 у Торському та Озерному. У Зоріллінівській громаді пошкоджено 4 об'єкти. У Марковій Костянтинівській громаді пошкоджено 2 будинки.
Бахмутський район.
У Торецьку поранено людей, пошкоджено 15 будинків та об'єктів інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджено 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 73 людини, зокрема 16 дітей.
Загалом протягом 13 червня окупанти поранили 9 жителів Донеччини.
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