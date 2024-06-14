Сутки на Донетчине: 9 человек получили ранения, повреждены дома и объекты инфраструктуры. ФОТОрепортаж
Войска РФ в течение суток 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, в результате чего ранения получили 9 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Ранен 1 человек в Курахово, поврежден дом. В громаде обстреляны Кураховка, Успеновка, Анновка и Веселый Гай. В Селидово ранены 6 человек, повреждены 13 многоэтажек, частный дом, 3 админздания, несколько магазинов.
Краматорский район
Под огнем оккупантов - Лиманская громада, повреждены 5 домов: 3 - в Зарном, по 1 - в Торском и Озерном. В громаде Зари Ильиновской повреждены 4 объекта. В Марковом Константиновской громады повреждены 2 дома.
Бахмутский район
В Торецке ранены люди, повреждены 15 домов и объектов инфраструктуры. В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов и 2 многоэтажки.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 73 человека, в том числе - 16 детей.
Всего в течение 13 июня оккупанты ранили 9 жителей Донетчины.
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