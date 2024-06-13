Розвідував місця розташування військ ЗСУ: СБУ затримала агента російського ГРУ на Донеччині. ФОТО
Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що чоловік допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті.
За завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової.
У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.
"Щоб виявити "потрібні" локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ", - повідомляє СБУ.
Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили плани агресора і затримали їхнього агента. Також співробітники СБУ провели заходи із убезпечення локацій ЗСУ.
У затриманого вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова "винагорода" від російської спецслужби.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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род. https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 4 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1961 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Снежное , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинская ССР
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище
Военнослужащий самопровозглашённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики ,
В 2014 - командир роты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ПВО ДНР в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Снежное
Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству.
Вот и получается, что Конституция в руках президента - личный инструмент.
Хочу применяю, хочу - не применяю, а хочу - глаза закрываю.
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