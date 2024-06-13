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Новини Фото Війна
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Розвідував місця розташування військ ЗСУ: СБУ затримала агента російського ГРУ на Донеччині. ФОТО

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що чоловік допомагав агресору прорвати лінію оборони ЗСУ на Покровському напрямку, який залишається найгарячішою зоною бойових дій на східному фронті.

За завданням російської спецслужби інформатор розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової.

СБУ викрила агента ГРУ РФ на Донеччині

У зоні його особливої уваги були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

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"Щоб виявити "потрібні" локації, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки бойових операцій на фронті, з використанням авіаударів, артобстрілів та вилазок ворожих ДРГ", - повідомляє СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки завчасно викрили плани агресора і затримали їхнього агента. Також співробітники СБУ провели заходи із убезпечення локацій ЗСУ.

У затриманого вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які йому надходила грошова "винагорода" від російської спецслужби.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12846) Донецька область (8541)


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Топ коментарі
+4
Для кого таке фото ?
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13.06.2024 10:19
+1
Але по законам ze дармоїдів йому під час війни нічого не буде.
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13.06.2024 10:23
+1
його не можуть повернути, бо він є громадянином України.
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13.06.2024 10:45
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Для кого таке фото ?
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13.06.2024 10:19 Відповісти
На насірова пахож
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13.06.2024 10:28 Відповісти
Але по законам ze дармоїдів йому під час війни нічого не буде.
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13.06.2024 10:23 Відповісти
Еще и вернут в россию (по обмену), чтобы тот получил награду.
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13.06.2024 10:36 Відповісти
його не можуть повернути, бо він є громадянином України.
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13.06.2024 10:45 Відповісти
уже меняли граждан Украины. Забыл? Напомнить?
Зеленым Закон не писан...
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13.06.2024 11:44 Відповісти
тоді цілеспрямовано віддали важливого свідка на догоду росії, думаю з метою хоч якось перешкодити слідству. Але звичайних колаборантів ніхто віддавати не буде, Влада, звісно, кончені ******, але не кончені довбойоби, звісно з деякими флуктуаціями.
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13.06.2024 13:55 Відповісти
А вот этот персонаж, гражданин Украины. Тоже был обменян. Дальше продолжать не буду.
Владимир Борисович Цемах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB позывной «Борисыч»;
род. https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 4 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1961 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Снежное , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинская ССР
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище
Военнослужащий самопровозглашённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики ,
В 2014 - командир роты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ПВО ДНР в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Снежное
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13.06.2024 16:03 Відповісти
його я і мав на увазі.
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13.06.2024 16:10 Відповісти
А я ранее имел ввиду Медведчука )
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13.06.2024 16:16 Відповісти
це теж було протизаконно, але він не мав, такої цінності, як цемах. Єдине, що виправдовує і додає сенс конкретно цьому обміну - це кількість обміняних на нього полонених. Хоча в цьому випадку насправді найперша ціль влади була врятувати медведчука від довічного, і отримати якісь політичні дівіденті, які невідомі пересічним громадянам.
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13.06.2024 17:01 Відповісти
Согласно Конституции и ее статьи 25.
Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству.
Вот и получается, что Конституция в руках президента - личный инструмент.
Хочу применяю, хочу - не применяю, а хочу - глаза закрываю.
И это - Гарант Конституции!
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13.06.2024 16:13 Відповісти
Протупив. А міг би Тису переплисти.
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13.06.2024 10:43 Відповісти
вбийте тварюку !!
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13.06.2024 11:09 Відповісти
А шо ТЦК в Покровском районе нет?
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13.06.2024 14:24 Відповісти
Такий красень ТЦК нє цікавив?
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13.06.2024 22:17 Відповісти
 
 