Разведывал места расположения войск ВСУ: СБУ задержала агента российского ГРУ на Донетчине. ФОТО

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что мужчина помогал агрессору прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении, которое остается самой горячей зоной боевых действий на восточном фронте.

По заданию российской спецслужбы информатор разведывал места базирования и перемещения украинских войск вблизи передовой.

В зоне его особого внимания были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

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"Чтобы выявить "нужные" локации, фигурант пешком обходил местность, где скрыто фиксировал расположение украинских защитников. Эта информация была нужна оккупантам для подготовки боевых операций на фронте, с использованием авиаударов, артобстрелов и вылазок вражеских ДРГ", - сообщает СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили планы агрессора и задержали их агента. Также сотрудники СБУ провели мероприятия по обеспечению безопасности локаций ВСУ.

У задержанного изъят мобильный телефон и банковские карты, на которые ему поступало денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.