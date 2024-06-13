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Новости Фото Война
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Разведывал места расположения войск ВСУ: СБУ задержала агента российского ГРУ на Донетчине. ФОТО

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что мужчина помогал агрессору прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении, которое остается самой горячей зоной боевых действий на восточном фронте.

По заданию российской спецслужбы информатор разведывал места базирования и перемещения украинских войск вблизи передовой.

СБУ викрила агента ГРУ РФ на Донеччині

В зоне его особого внимания были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

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"Чтобы выявить "нужные" локации, фигурант пешком обходил местность, где скрыто фиксировал расположение украинских защитников. Эта информация была нужна оккупантам для подготовки боевых операций на фронте, с использованием авиаударов, артобстрелов и вылазок вражеских ДРГ", - сообщает СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности заблаговременно разоблачили планы агрессора и задержали их агента. Также сотрудники СБУ провели мероприятия по обеспечению безопасности локаций ВСУ.

У задержанного изъят мобильный телефон и банковские карты, на которые ему поступало денежное "вознаграждение" от российской спецслужбы.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Автор: 

СБУ (19924) Донецкая область (9734)


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Топ комментарии
+4
Для кого таке фото ?
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13.06.2024 10:19
+1
Але по законам ze дармоїдів йому під час війни нічого не буде.
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13.06.2024 10:23
+1
його не можуть повернути, бо він є громадянином України.
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13.06.2024 10:45
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Для кого таке фото ?
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13.06.2024 10:19 Ответить
На насірова пахож
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13.06.2024 10:28 Ответить
Але по законам ze дармоїдів йому під час війни нічого не буде.
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13.06.2024 10:23 Ответить
Еще и вернут в россию (по обмену), чтобы тот получил награду.
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13.06.2024 10:36 Ответить
його не можуть повернути, бо він є громадянином України.
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13.06.2024 10:45 Ответить
уже меняли граждан Украины. Забыл? Напомнить?
Зеленым Закон не писан...
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13.06.2024 11:44 Ответить
тоді цілеспрямовано віддали важливого свідка на догоду росії, думаю з метою хоч якось перешкодити слідству. Але звичайних колаборантів ніхто віддавати не буде, Влада, звісно, кончені ******, але не кончені довбойоби, звісно з деякими флуктуаціями.
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13.06.2024 13:55 Ответить
А вот этот персонаж, гражданин Украины. Тоже был обменян. Дальше продолжать не буду.
Владимир Борисович Цемах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB позывной «Борисыч»;
род. https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 4 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1961 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Снежное , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецкая область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинская ССР
Окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище
Военнослужащий самопровозглашённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Донецкой Народной Республики ,
В 2014 - командир роты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ПВО ДНР в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Снежное
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13.06.2024 16:03 Ответить
його я і мав на увазі.
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13.06.2024 16:10 Ответить
А я ранее имел ввиду Медведчука )
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13.06.2024 16:16 Ответить
це теж було протизаконно, але він не мав, такої цінності, як цемах. Єдине, що виправдовує і додає сенс конкретно цьому обміну - це кількість обміняних на нього полонених. Хоча в цьому випадку насправді найперша ціль влади була врятувати медведчука від довічного, і отримати якісь політичні дівіденті, які невідомі пересічним громадянам.
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13.06.2024 17:01 Ответить
Согласно Конституции и ее статьи 25.
Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права переменить гражданство. Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству.
Вот и получается, что Конституция в руках президента - личный инструмент.
Хочу применяю, хочу - не применяю, а хочу - глаза закрываю.
И это - Гарант Конституции!
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13.06.2024 16:13 Ответить
Протупив. А міг би Тису переплисти.
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13.06.2024 10:43 Ответить
вбийте тварюку !!
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13.06.2024 11:09 Ответить
А шо ТЦК в Покровском районе нет?
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13.06.2024 14:24 Ответить
Такий красень ТЦК нє цікавив?
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13.06.2024 22:17 Ответить
 
 