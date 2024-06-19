Росіяни завдали 12 ударів по Відродженівському на Харківщині, пошкоджено будинки та енергомережі. ФОТОрепортаж
Вранці 19 червня військові РФ обстріляли з артилерії село Відродженівське в Харківській області, люди не постраждали.
Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 5.30 ворог здійснив артилерійський обстріл села Відродженівське Золочівської громади Богодухівського району.
У результаті 12-ти ударів пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, жертв немає.
спокійного життя нікому , крім нього і його виродків 😡