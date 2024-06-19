Росіяни завдали 12 ударів по Відродженівському на Харківщині, пошкоджено будинки та енергомережі. ФОТОрепортаж

Вранці 19 червня військові РФ обстріляли з артилерії село Відродженівське в Харківській області, люди не постраждали.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 5.30 ворог здійснив артилерійський обстріл села Відродженівське Золочівської громади Богодухівського району.

У результаті 12-ти ударів пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, жертв немає.

