Россияне нанесли 12 ударов по Видродженивском на Харьковщине, повреждены дома и энергосети. ФОТОрепортаж
Утром 19 июня военные РФ обстреляли из артиллерии село Видродженивское на Харьковщине, люди не пострадали.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 5.30 враг совершил артиллерийский обстрел села Видродженивское Золочевской громады Богодуховского района.
В результате 12-ти ударов повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, энергосети", - говорится в сообщении.
Как отмечается, жертв нет.
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спокійного життя нікому , крім нього і його виродків 😡