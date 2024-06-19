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Россияне нанесли 12 ударов по Видродженивском на Харьковщине, повреждены дома и энергосети. ФОТОрепортаж

Утром 19 июня военные РФ обстреляли из артиллерии село Видродженивское на Харьковщине, люди не пострадали.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 5.30 враг совершил артиллерийский обстрел села Видродженивское Золочевской громады Богодуховского района.

В результате 12-ти ударов повреждены 3 частных дома, хозяйственные постройки, энергосети", - говорится в сообщении.

Как отмечается, жертв нет.

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Обстріл Харківщини 19 червня

Обстріл Харківщини 19 червня
Обстріл Харківщини 19 червня
Обстріл Харківщини 19 червня

Автор: 

обстрел (27405) Харьковщина (5577)


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Ото, як повелось вже; кидай гранату туди, звідки чуєш - мишебратья.
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19.06.2024 14:37 Ответить
Кремлівська тварюка повинна здохнути , бо при ньому не буде
спокійного життя нікому , крім нього і його виродків 😡
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19.06.2024 14:49 Ответить
 
 