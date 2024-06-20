Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 19 червня, російські війська обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 116 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.

Зазначається, що пошкоджено три приватних житлових будинки, три гаражі, літню кухню та автомобіль. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Обстріли області 20 червня

За даними ОВА, вночі та зранку війська РФ здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух), обстріли з АГС (20 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.











