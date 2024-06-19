Російські окупанти протягом дня обстрілювали Сумщину з різних типів озброєння: в області зафіксовано 96 вибухів
Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Під вогнем опинилось 8 громад, зокрема:
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів) та атаку FPV-дрона.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів), мінометів (7 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи).
- Свеська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
- Миколаївська громада: ворог завдав атаку FPV-дрона (1 вибух).
- Середино-Будська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади.
