Російські окупанти протягом дня обстрілювали Сумщину з різних типів озброєння: в області зафіксовано 96 вибухів

Обстріли Сумщини 19 червня

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 96 вибухів. 

Під вогнем опинилось 8 громад, зокрема:

  • Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів) та атаку FPV-дрона.
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів) та артилерії (14 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Хотінська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів), мінометів (7 вибухів) та FPV-дронами (2 вибухи).
  • Свеська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
  • Миколаївська громада: ворог завдав атаку FPV-дрона (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: 21 міну скинули росіяни на територію громади.

