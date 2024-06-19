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Российские оккупанты в течение дня обстреливали Сумщину из разных типов вооружения: в области зафиксировано 96 взрывов

Обстріли Сумщини 19 червня

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Под огнем оказалось 8 громад, в частности:

  • Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов) и атака FPV-дрона.
  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (8 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).
  • Эсманская громада: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Хотинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв) и минометный обстрел (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (16 взрывов), минометов (7 взрывов) и FPV-дронами (2 взрыва).
  • Свесская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов).
  • Николаевская громада: враг атаковал FPV-дроном (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: 21 мину сбросили россияне на территорию громады.

Читайте также: Сутки на Сумщине: Войска РФ били из минометов и гранатометов, дважды атаковали FPV-дроном

Автор: 

обстрел (27405) Сумская область (3184)


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Я вважаю що вина за ці обстріли лежить на одній людині. І це - громадянин зєлєнсКИЙ. Це він обіцяв у 2019 році подивитись в очі *****. То що сталось за його колишнє президентство ? Нічого, ні очей, ні припинення обстрілів. Та ще й українці отримали війну замість обіцяного миру. А що він зробив за три роки перебуваючи на посаді верховного ? Звільнив щось ? Території, звідки втекли кацапи, звільнив ЗАЛУЖНИЙ, попри труднощі, які зєлєнсКИЙ організовував через дЄрмака. Зазначаю, це робив дЄрмак з дозволу та узгодження з громадянином зЄлЄнским. За такі "досягнення" треба йти з посади, навіть не чекаючи закінчення строку, на яку його обирали. Не звинувачую оцих 73 %. Бо вони повірили цьому громадянину. Коли вас обманюють, то що ви робите ???
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19.06.2024 22:27 Ответить
 
 