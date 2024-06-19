Российские оккупанты в течение дня обстреливали Сумщину из разных типов вооружения: в области зафиксировано 96 взрывов
В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Под огнем оказалось 8 громад, в частности:
- Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов) и атака FPV-дрона.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (8 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).
- Эсманская громада: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв) и минометный обстрел (3 взрыва).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (16 взрывов), минометов (7 взрывов) и FPV-дронами (2 взрыва).
- Свесская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов).
- Николаевская громада: враг атаковал FPV-дроном (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: 21 мину сбросили россияне на территорию громады.
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gr1959
показать весь комментарий19.06.2024 22:27 Ответить Мне нравится 0
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