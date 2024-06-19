Российские оккупанты в течение дня обстреливали Сумщину из разных типов вооружения: в области зафиксировано 96 взрывов

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 96 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Под огнем оказалось 8 громад, в частности:

Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов) и атака FPV-дрона.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (8 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).

Эсманская громада: зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (5 взрывов), минометов (6 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв) и минометный обстрел (3 взрыва).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (16 взрывов), минометов (7 взрывов) и FPV-дронами (2 взрыва).

Свесская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов).

Николаевская громада: враг атаковал FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская громада: 21 мину сбросили россияне на территорию громады.

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