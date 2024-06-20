Окупанти зранку вдарили по кладовищу у Херсоні та розбили приватний будинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 20 червня російські окупанти вкотре вдарили по Херсону. Єдиним пострілом ворог розбив будинок самотній жінці поважного віку, а також обстріляли кладовище.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Зробила каву, а випити не встигла. Вже зранку окупанти "відзначились" у Херсоні — єдиним пострілом розбили хату самотній жінці поважного віку", - йдеться в повідомленні.

Мрочко зазначив, що на місце влучання ворожого снаряду одразу прибули представники Херсонської міської військової адміністрації, щоб вивчити потреби та оперативно організувати роботу з ліквідації наслідків чергового теракту росіян проти мирного населення.

Окрім того, зранку рашисти обстріляли одне з міських кладовищ. Ворожим снарядом пошкоджено понад 10 могил.

