1 269 6

Зеленський зустрівся із главою Бундесрату Швезіг: Додаткові системи ППО потрібні якомога швидше. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Бундесрату Німеччини Мануелою Швезіг.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та першочергові потреби України.

"Цінуємо ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Постачання додаткових систем ППО потрібне нашій країні якомога швидше. Дякую Німеччині за порятунок тисяч життів, підтримку України та наших людей!" - йдеться в повідомленні.

Зеленський зустрівся із главою Бундесрату Швезіг
Німеччина (7670) Зеленський Володимир (25253)
Ох і назва...
показати весь коментар
25.06.2024 15:01 Відповісти
Та «Нема» у Німеччини Патріотів для України!
Е одні размови…

Нема і Таурусів.
показати весь коментар
25.06.2024 15:42 Відповісти
зустріч фрау Швезіг з якимось бічом .
показати весь коментар
25.06.2024 15:09 Відповісти
Бундесрата)))
показати весь коментар
25.06.2024 15:11 Відповісти
Федеральна рада. Щось схоже на Верховну раду.
показати весь коментар
25.06.2024 18:47 Відповісти
 
 