Зеленський зустрівся із главою Бундесрату Швезіг: Додаткові системи ППО потрібні якомога швидше. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головою Бундесрату Німеччини Мануелою Швезіг.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та першочергові потреби України.

"Цінуємо ініціативу Німеччини щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Постачання додаткових систем ППО потрібне нашій країні якомога швидше. Дякую Німеччині за порятунок тисяч життів, підтримку України та наших людей!" - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса та соратників Путіна







