УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10652 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
575 0

Росіяни атакували дроном-камікадзе будинок культури у Михайлівці на Херсонщині. ФОТО

У Михайлівці Бериславського району Херсонської області окупанти дроном-камікадзе атакували будинок культури.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Так нині виглядає будинок культури у Михайлівці Бериславського району.

Сьогодні в обід російські війська атакували будівлю дроном-камікадзе. Внаслідок влучання пошкоджено вікна, двері та стіни", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 27 населених пунктів, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Як зазначається, ніхто з цивільних не постраждав.

Обстріл Херсонщини 25 червня
Обстріл Херсонщини 25 червня

Автор: 

обстріл (30481) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 