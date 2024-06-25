Росіяни атакували дроном-камікадзе будинок культури у Михайлівці на Херсонщині. ФОТО

У Михайлівці Бериславського району Херсонської області окупанти дроном-камікадзе атакували будинок культури.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Так нині виглядає будинок культури у Михайлівці Бериславського району.



Сьогодні в обід російські війська атакували будівлю дроном-камікадзе. Внаслідок влучання пошкоджено вікна, двері та стіни", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ніхто з цивільних не постраждав.



