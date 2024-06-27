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Новини Фото Державна зрада
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Намагався виявити координати базування Запорізької ППО: СБУ затримала агента російського ГРУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який діяв у прифронтовому Запоріжжі. Зловмисник намагався виявити й передати агресору точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що агент також відстежував основні маршрути руху та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової.

За наявними даними, рашисти хотіли використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по регіону, а також для підготовки бойових операцій на Запорізькому напрямку.

СБУ викрила агента воєнної розвідки РФ у Запоріжжі

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Встановлено, що агент був на зв’язку з кадровим співробітником 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ), що дислокується у тимчасово окупованому Севастополі.

За матеріалами справи, цей ворожий спецслужбіст доповідав напряму керівництву воєнної розвідки Росії.

Втім, СБУ зірвала плани РФ та затримала фігуранта на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації українських військ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

Запоріжжя (2290) СБУ (12912) державна зрада (1712)


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Пика замита, принт на футболці теж... Коля, ти????
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27.06.2024 10:13 Відповісти
Може він кул центри виявляв, треба 1000 слідчих прислати що розбиралися.
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27.06.2024 10:15 Відповісти
Падлюка, якщо є точні дані що шпигун, розстріляти навіщо щоб такий бруд продовжував за наш рахунок жити в Україні.
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27.06.2024 10:14 Відповісти
Славік ?
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27.06.2024 10:17 Відповісти
Славік то просто дурник, а цей зрадник.
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27.06.2024 10:37 Відповісти
Досудове розслідування, судові засідання, апеляції, годування, охорона!!! Навіщо це все??? Які витрати на одну падлюку. Вбити при спробі втечі. Суцільна економія коштів і часу
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27.06.2024 10:31 Відповісти
потрібно було у Дніпро з моста скинути, ватну 3,14здоту
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27.06.2024 12:58 Відповісти
 
 