Пытался выявить координаты базирования Запорожской ПВО: СБУ задержала агента российского ГРУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, действовавшего в прифронтовом Запорожье. Злоумышленник пытался выявить и передать агрессору точные координаты зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что агент также отслеживал основные маршруты движения и ориентировочное количество военной техники ВСУ, двигавшейся в направлении передовой.

По имеющимся данным, рашисты хотели использовать эту информацию для планирования ракетно-дронных ударов по региону, а также для подготовки боевых операций на Запорожском направлении.

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Установлено, что агент был на связи с кадровым сотрудником 316-го разведцентра главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известного как ГРУ), который дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

По материалам дела, этот вражеский спецслужбист докладывал напрямую руководству военной разведки России.

Впрочем, СБУ сорвала планы РФ и задержала фигуранта с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной цели.

Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить локации украинских войск.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.