Шпионила за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье: СБУ задержала информаторшу РФ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные локации ВСУ в прифронтовых районах на юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате спецоперации на Днепропетровщине задержан информатор российской спецслужбы, которая шпионила сразу на двух направлениях обороны украинских войск.

Первый - это юг Днепропетровской области, где фигурантка разведывала места базирования подразделений ВСУ.

Еще одно направление - Запорожское. Там врага интересовали маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру.

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По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для прорыва украинской обороны.

Служба безопасности сработала на опережение, заблаговременно разоблачила российского информатора и задержала ее "на горячем", когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники.

Также СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ.

Как установило расследование, фигуранткой оказалась продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом.

Информатор пыталась устанавливать близкие контакты с украинскими военными, чтобы "втемную" выпытывать нужные сведения.

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Разведданные она передавала оккупантам через свою знакомую, которая проживает во временно оккупированном Крыму и имеет брата - командира подразделения рашистов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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