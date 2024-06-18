Шпионила за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье: СБУ задержала информаторшу РФ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные локации ВСУ в прифронтовых районах на юге Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате спецоперации на Днепропетровщине задержан информатор российской спецслужбы, которая шпионила сразу на двух направлениях обороны украинских войск.
Первый - это юг Днепропетровской области, где фигурантка разведывала места базирования подразделений ВСУ.
Еще одно направление - Запорожское. Там врага интересовали маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру.
По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для прорыва украинской обороны.
Служба безопасности сработала на опережение, заблаговременно разоблачила российского информатора и задержала ее "на горячем", когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники.
Также СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ.
Как установило расследование, фигуранткой оказалась продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом.
Информатор пыталась устанавливать близкие контакты с украинскими военными, чтобы "втемную" выпытывать нужные сведения.
Разведданные она передавала оккупантам через свою знакомую, которая проживает во временно оккупированном Крыму и имеет брата - командира подразделения рашистов.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
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Коли вже буде робота по ним КР СБУ?
Падлюка
По ходу хтось в неї "внідрілся"😁
Викинути її в Рашу, хай там собі буде.. їй мабуть сподобається.
Безкарність та нікчемність судівських щодо таких хвойд рашистів, породжують КРОВ, СМЕРТЬ та РУЇНИ в Україні! А убивця, продовжує ЖИТИ….