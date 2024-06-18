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Шпионила за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье: СБУ задержала информаторшу РФ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные локации ВСУ в прифронтовых районах на юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате спецоперации на Днепропетровщине задержан информатор российской спецслужбы, которая шпионила сразу на двух направлениях обороны украинских войск.

Первый - это юг Днепропетровской области, где фигурантка разведывала места базирования подразделений ВСУ.

Еще одно направление - Запорожское. Там врага интересовали маршруты движения и пункты дислокации украинских защитников на подступах к областному центру.

Російську агентку викрила СБУ на Дніпропетровщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник Генштаба Молдовы Горган передавал секретную информацию российским спецслужбам, - Insider

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать разведданные для прорыва украинской обороны.

Служба безопасности сработала на опережение, заблаговременно разоблачила российского информатора и задержала ее "на горячем", когда она фотографировала перемещение украинской бронетехники.

Также СБУ провела комплексные меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ.

Как установило расследование, фигуранткой оказалась продавщица магазина в одном из поселков на юге Днепропетровщины, который граничит с Запорожским районом.

Російську агентку викрила СБУ на Дніпропетровщині

Информатор пыталась устанавливать близкие контакты с украинскими военными, чтобы "втемную" выпытывать нужные сведения.

Смотрите также: Шпионил за позициями украинских войск в Волчанске: СБУ задержала информатора спецслужб РФ. ФОТО

Разведданные она передавала оккупантам через свою знакомую, которая проживает во временно оккупированном Крыму и имеет брата - командира подразделения рашистов.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Также смотрите: Заблокированы еще 3 "схемы для уклонистов" на Буковине, Закарпатье и Харьковщине: задержаны организаторы, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Запорожье (2670) СБУ (19939) шпионаж (1395) Днепропетровская область (4007)


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Топ комментарии
+8
Тварюка. Напоїти її тим "доместосом"...
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18.06.2024 10:16
+8
Чергова мерзенна мерзота...
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18.06.2024 10:30
+6
на що тільки не підеш, щоб опинитися в тюрмі на 12 років...
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18.06.2024 10:19
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Роздерти сволоч!
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18.06.2024 10:15 Ответить
Тварюка. Напоїти її тим "доместосом"...
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18.06.2024 10:16 Ответить
Жалко...доместос зря переводить
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18.06.2024 11:40 Ответить
Гарна робота КР СБ України. Цікавий механізм зв"язку агента з фєйсами. Молодці "контора".
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18.06.2024 10:17 Ответить
на що тільки не підеш, щоб опинитися в тюрмі на 12 років...
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18.06.2024 10:19 Ответить
100 процентів, у неї геть курячі мізки.
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18.06.2024 12:18 Ответить
Ті , хто за спинами українців брали участь у стамбульских переговорах, не набагато відрізняються від цієї паскуди.

Коли вже буде робота по ним КР СБУ?
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18.06.2024 10:21 Ответить
"Облігація чи аблігація"
Падлюка
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18.06.2024 10:26 Ответить
Оральний чи анальний??? Ха ха ха
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18.06.2024 12:19 Ответить
Чергова мерзенна мерзота...
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18.06.2024 10:30 Ответить
Це ще "Мата Харі" місцевого розливу.
По ходу хтось в неї "внідрілся"😁
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18.06.2024 10:48 Ответить
ТІЛЬКИ ДЕПОРТАЦІЯ!

Викинути її в Рашу, хай там собі буде.. їй мабуть сподобається.
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18.06.2024 11:27 Ответить
Теперь будет шпионить в зоне на хозяина, привыкла шлюха
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18.06.2024 11:39 Ответить
Вже цікавився на форумах, але мені ніхто не може відповісти на просте запитання - як на зоні звичайні кримінальні зеки, мужики та інши сидєльціставляться до всіх цих зрадників, колабораціоністів, сепарів, любітелів рузькаго миру та інших ватників-лугандонівців? Чи вони на окремих зонах? Але це б було не дешево….
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18.06.2024 12:18 Ответить
В окремих зонах.З кримінальниками вони не перісікються.
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18.06.2024 14:01 Ответить
Дякую за інфу, я про це не знав. А це не дуже дорого для держави для покидків ще й окремі зони влаштовувати
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18.06.2024 18:36 Ответить
Для держави звичайно накладно,але це спеціально робиться щоб ідейні прихильники ,,русского мира,,(а таких доречі серед затриманих і засуджених 60%), не проводили агітацію серед кримінальників.Бо психологія кримінальників це вигода і нажива,за гроші вони лекго зрадять чи скорегують якись удар.Так що це правильне рішення.
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19.06.2024 12:26 Ответить
Чергова хвойда рашистів, допомагала їм, УБИВАТИ Українців, своїх сусідів!!
Безкарність та нікчемність судівських щодо таких хвойд рашистів, породжують КРОВ, СМЕРТЬ та РУЇНИ в Україні! А убивця, продовжує ЖИТИ….
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19.06.2024 23:08 Ответить
 
 