Окупанти обстріляли Куп’янщину. Три особи зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Вдень 27 червня російські загарбники обстріляли Купʼянський район Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів троє осіб зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, 27 червня близько 14:50 російські війська завдали авіаударів по селищі Ківшарівка Купʼянського району. Постраждали двоє людей - 62-річна жінка та 63-річний чоловік.

Через ворожий удар загорілись житлові будинки, господарчі приміщення та автомобіль.

Також рашисти обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. За попередньою інформацією, ворог вдарив по селу з РСЗВ. Постраждала 61-річна місцева мешканка. У селі пошкоджено приватні домоволодіння.

У прокуратурі розповіли, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відомство також показало фото наслідків ворожих обстрілів.

Читайте також: Примусову евакуацію сімей із дітьми планують розширити на Харківщині