Примусову евакуацію сімей із дітьми планують розширити на Харківщині

З небезпечних районів Харківської області збираються посилити примусову евакуацію сімей із дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - сказав він.

Синєгубов зазначив, що йдеться про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.

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Повідомляється, що щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.

"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - додав Синєгубов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наприкінці травня на території Куп’янської громади залишалося понад 7500 жителів. Майже всі вони написали письмові відмови від обов’язкової евакуації.