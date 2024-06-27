Принудительную эвакуацию семей с детьми планируют расширить на Харьковщине
Из опасных районов Харьковской области собираются усилить принудительную эвакуацию семей с детьми.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По Купянскому направлению, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем Совете обороны области относительно обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми", - сказал он.
Синегубов отметил, что речь идет о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.
Сообщается, что по Боровскому направлению Изюмского района местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.
"Там под эвакуацию подпадают 13 населенных пунктов и примерно 20 семей. Небольшое количество, но мы должны принять все меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди выезжать не хотят", - добавил Синегубов.
Напомним, ранее сообщалось, что в конце мая на территории Купянской громады оставалось более 7500 жителей. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации.
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