Принудительную эвакуацию семей с детьми планируют расширить на Харьковщине

Из опасных районов Харьковской области собираются усилить принудительную эвакуацию семей с детьми.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По Купянскому направлению, учитывая, что серая зона несколько увеличилась, мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем Совете обороны области относительно обязательной эвакуации в принудительный способ семей с детьми", - сказал он.

Синегубов отметил, что речь идет о нескольких населенных пунктах и десятках таких семей.

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Сообщается, что по Боровскому направлению Изюмского района местные власти также должны принять такие решения о принудительной эвакуации семей с детьми.

"Там под эвакуацию подпадают 13 населенных пунктов и примерно 20 семей. Небольшое количество, но мы должны принять все меры по эвакуации, потому что самостоятельно люди выезжать не хотят", - добавил Синегубов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в конце мая на территории Купянской громады оставалось более 7500 жителей. Почти все они написали письменные отказы от обязательной эвакуации.