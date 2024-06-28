На станції київського метро "Золоті ворота" під потяг потрапила жінка: Рятувальники дістали її тіло. ФОТОрепортаж (оновлено)

На станції столичного метрополітену "Золоті Ворота" під потяг потрапив пасажир. Наразі рух "зеленою гілкою" обмежено.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зелена" лінія метро: станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів. На станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Наразі рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Об 11:47 повідомили про відновлення руху "зеленою" гілкою метро.

У ДСНС Києва повідомили, що дістали тіло жінки з-під вагона метро.







"На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці", - додали рятувальники.

Нагадаємо, 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг.

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