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На станції київського метро "Золоті ворота" під потяг потрапила жінка: Рятувальники дістали її тіло. ФОТОрепортаж (оновлено)

На станції столичного метрополітену "Золоті Ворота" під потяг потрапив пасажир. Наразі рух "зеленою гілкою" обмежено. 

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зелена" лінія метро: станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів. На станції "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків і правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Наразі рух поїздів на лінії організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Об 11:47 повідомили про відновлення руху "зеленою" гілкою метро.

У ДСНС Києва повідомили, що дістали тіло жінки з-під вагона метро.

У Києві з-під вагона метро дістали тіло жінки
У Києві з-під вагона метро дістали тіло жінки
У Києві з-під вагона метро дістали тіло жінки

"На станції метро "Золоті Ворота" жінку затисло під першим вагоном потяга. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло жінки з-під вагона.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці", - додали рятувальники.

Нагадаємо, 27 червня на станції "Університет" пасажир потрапив під потяг.

Читайте: У Києві рятувальники дістали чоловіка, який впав під потяг в метро: Рух червоною лінією відновлено. ФОТО

Автор: 

Київ (19626) Метрополітен (1419)


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Це різні станції!!!! Вчора був "Университет" красна гілка, а сьогодні "Золоті Ворота" зелена гілка! Мабуть хтось штовхає людей...
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28.06.2024 11:07 Відповісти
У поліції ТСН.ua деталізували, що на станції метро "Золоті Ворота" стало зле 57-річній жінці, внаслідок чого вона впала на колії та загинула. Зараз рух відновлено.
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28.06.2024 12:45 Відповісти
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28.06.2024 11:18 Відповісти
..на 99%, то копійчані агенти кацапів "допомагають" людям попасти під потяг..
а мусора Зєлєнскага, звісно, не здатні захистити усих українців.. і доступну-законну зброю для захисту Громадянина, також моножлобшинство (вже віртуальне) у Раді блокує усі притомні ініціативи Українців...
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28.06.2024 12:32 Відповісти
Може, час проектувати нові станції так, щоб при падінні людина
гарантовано не потрапляла під колеса ?
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28.06.2024 13:20 Відповісти
Хрєново, що тут скажеш.
Гарно коли люди щасливі і повні бажання жити.
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29.06.2024 02:29 Відповісти
 
 