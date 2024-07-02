Внаслідок авіаудару по Селидовому вдруге за тиждень пошкоджено пожежно-рятувальну частину. ФОТО

Внаслідок авіаудару на Донеччині вдруге за тиждень пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, російські війська знову обстріляли м. Селидове, скинувши на місто авіабомбу.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 14 дверних та 31 віконний блоки, підвісну стелю в службових приміщеннях, 500 кв.м. шиферної покрівлі, рами та навіси 6 в’їзних воріт пожежно-рятувальної частини.

Особовий склад не постраждав, пожежно-рятувальну техніку не пошкоджено!" - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 26 червня вдосвіта ворог завдав удару авіабомбою ФАБ-500 по м. Селидове Покровського району на Донеччині. Тоді теж було пошкоджено пожежно-рятувальна частина ДСНС